– Jeg bare håper ikke de blir satt inn i finalen. Det hadde vært forbanna drit, sa Nordås til NRK etter forsøksheatet på 5000 meter.

For selv om han «ikke så en drit» fordi han løp først over målstreken, fikk han med seg at fire mann gikk i bakken etter løpet.

Nå er George Mills, Dominic Lobalu, Mike Foppen og Thierry Ndikumwenayo satt inn igjen i finalen. Førstnevnte gikk i bakken etter en duell med Hugo Hay.

RABALDER: Britiske George Mills røk i tottene på Hugo Hay. Han beklaget oppførselen senere, men var åpenbart frustrert på franskmannen etter løpet. Foto: Phil Noble / Reuters

Det veltet flere i feltet. Men nå får alle en ny sjanse. Det samme gjør Stewart McSweyn, som ble forstyrret av hendelsen. 13 av 20 startende i heatet står i finalen.

Nordås-hjelper Per Svela krysset fingrene for at de ikke satte inn for mange etter målgang, og i hvert fall ikke de som var roten til problemet.

Yann Schrub ble gjeninnsatt i det andre heatet. Nå er finalefeltet, som skulle talt 16 mann, utvidet til 22. Ikke heldig, mener ekspertkommentator hos Max, Sindre Buraas.

– Det er en grunn til at det var 15 stykker en gang i tiden og nå er 16. Jeg tenker at det er et fint antall. Ikke for mye, ikke for lite.

De siste årene er det blitt en etablert praksis at folk som faller får muligheten i neste runde. Det skjedde blant annet sist VM i Budapest og under innendørs-VM i Glasgow i vinter, da til stor frustrasjon for Nordås.

– Får en gratis finalebillett

– Når feltet strekker seg, er det ikke et problem. Men man så i forsøket: det er ingen garanti for det. Sjansen for et uhell øker jo eksponentielt for hver person over 15 som kommer inn, sier Buraas.

Han tror ikke at svakere utøvere aktivt spekulerer i å falle, og dermed øker sannsynligheten for en finaleplass, men ser store svakheter med måten reglene praktiseres på nå.

EKSPERT: Sindre Buraas. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Jeg synes det er rett og rimelig at de som ble ordentlig taklet, og var på vei opp og frem, kommer inn. Men slike som McSweyn får en gratis finalebillett i mine øyne, sier Max-eksperten og fortsetter:

– Der har det vært god lobby- og agentvirksomhet, for jeg tror ikke det ville falt noen inn å legge inn en protest på det tidligere. Det er min oppfattelse i hvert fall. McSweyn var ikke i posisjon til å komme til finalen.

Buraas løp selv VM-finale på 5000 meter i 2013 i Moskva.

Ingebrigtsen: – Det er jo spennende

NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal mener det ikke er et stort problem at feltet fylles opp. Den tidligere OL-vinneren på 800 meter sier det handler om «fair play».

– Du får inn noen som får sitt livs mulighet ødelagt, så har du en gjeng som ikke forstyrrer noen litt lenger bak i feltet.

Jakob Asserson Ingebrigtsen brukte ikke altfor mange kilokalorier på om det ble et utvidet felt i finalen:

– Kanskje blir vi et litt større felt i finalen. Det er jo spennende det også, sa han etter forsøksheatet på 5000.

Med seks ekstra utøvere i finalefeltet spår Buraas kaos når startsignalet går. Han krysser fingrene for at de norske slipper unna ekle situasjoner.

– Det er større sannsynlighet for at noen går ned, det blir mer dytting, sier han.

Han minner om at det ikke var dårlige løpere som gikk ned i forsøksheatet. De fleste har mulighet til å henge med lenge.

– På herresiden er nivået så høyt, at det bare er 20 sekunder forskjell i feltet. I teorien vil nesten alle kunne holde følge til 3500 meter, uansett hvor fort det går. Da vil det kunne oppstå situasjoner.

5000-meterfinalen med Jakob Asserson Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås