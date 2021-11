WHO ber land forberede seg

Omikron-varianten vil sannsynligvis spre seg over hele verden, og utgjør en «veldig høy» global risiko, hvor et økende antall tilfeller vil få alvorlige konsekvenser i noen områder, opplyste Verdens helseorganisasjon (WHO) mandag.

WHO oppfordrer de 194 medlemslandene om å framskynde tredje vaksinering av høyprioritetsgrupper, og sikre at de har tilstrekkelige planer for å opprettholde viktige helsetjenester, skriver Reuters.

I tillegg ber organisasjonen om mer forskning for å forstå Omikron-variantens potensial til å smitte ferdigvaksinerte personer og de som allerede har hatt covid-19. De venter at mer data kommer i løpet av de neste ukene.