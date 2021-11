WHO ber land forberede seg

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Et økende antall tilfeller vil få alvorlige konsekvenser i noen områder, opplyser Verdens helseorganisasjon (WHO) mandag.

Nå oppfordrer WHO de 194 medlemslandene om å framskynde vaksineringen av høyprioritetsgrupper med tredje dose, og sikre at de har tilstrekkelige planer for å opprettholde viktige helsetjenester, skriver Reuters.

Venter mer data

Organisasjonen ber om mer forskning for å forstå Omikron-variantens potensial til å smitte ferdigvaksinerte personer og de som allerede har hatt covid-19. De venter at mer data kommer i løpet av de neste ukene.

– Omikron har et antall spike-mutasjoner som er uten sidestykke, hvorav noen er svært bekymringsfulle med tanke på deres potensielle innvirkning på pandemiens utvikling, skriver WHO.

Lokale aviser varsler om den nye virusvarianten. Foto: Denis Farrell / AP

Smittetilfeller kan tredobles

Omikronvarianten ble først oppdaget i Sør-Afrika. Nå har flere land innført innreiserestriksjoner fra land i sørlige Afrika, for å begrense smittespredningen.

Den sørafrikanske infeksjonssykdom-eksperten Jassat sier at de per nå ikke ser en økning i koronarelaterte dødsfall i provinsen Gauteng, der Johannesburg ligger.

– De eksisterende koronavaksinene er mest sannsynlig effektive for å forhindre alvorlig sykdom fra den nye omikronvarianten, sa han mandag.

Under en pressekonferanse sa epidemiolog i Sør-Afrika Salim Abdool Karim at antall smittetilfeller i landet kan tredobles denne uken, melder AFP.

– Jeg forventer at vi vil toppe over 10.000 daglige smittetilfeller innen slutten av uken, sier Karim.

Japan stenger grenser

Regjeringen i Japan kunngjorde mandag at de gjeninnfører streng grensekontroll og stenger grensene for utlendinger fra hele verden. Tidligere har Israel gjort det samme, skriver NTB.

Flere land innfører strengere innreiserestriksjoner. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Australia dropper planlagt gjenåpning av grensene for studenter og arbeidere, og Filipinene utsetter planene om å åpne for vaksinerte turister.

I Storbritannia er det meldt om flere tilfeller av omikronsmitte. Seks av de tolv tilfellene er registrert i Skottland.

Grunn til bekymring

Omikronvarianten er ikke påvist i Norge ennå, men det er en mulighet for at den har kommet også til Norge uten at den er påvist.

Dersom omikron er mer smittsom enn delta, er det ikke mulig å hindre at den blir den mest dominerende, skriver FHI i en pressemelding søndag.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg sier det er grunn til bekymring, men at FHI gjør grundige vurderinger. Foto: Terje Pedersen / NTB

Mandag sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg til NRK at de foreløpig vet lite om den nye virusvarianten, men at det er grunn til bekymring.

– Nå er det Folkehelseinstituttets jobb å være bekymret på en profesjonell måte, og vurdere hva som kan skje, og hva som er de verre scenarioene for hva som kan skje, sier Stoltenberg.

Sesong for smitte

Ulike faktorer gjør det vanskelig å si akkurat hvordan den nye varianten vil opptre i et land som Norge.

Stoltenberg forklarer dette med at vi har en annen alderssammensetning enn land sør i Afrika, samt kaldt vær og vinter som er sesong for den typen infeksjon. Samtidig har vi en befolkning som er vaksinert i en større grad.

–Vi vil få flere opplysninger om hvordan viruset fungerer i Europa og Norge ganske raskt, utdyper hun.

​​