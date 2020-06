VG: Oppbevarte våpen på justisdept.

PST-sjef Hans Sverre Sjøvold hadde i to år ulovlige våpen på kontoret sitt inne i justisdepartementet, melder VG. Spesialenheten mener oppbevaringen i justisdepartementet økte risikoen for at våpnene kunne komme på avveie, ifølge avisa.