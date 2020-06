PST-sjefen oppbevarte ulovlige våpen i justisdepartementet

Spesialenheten for politisaker mener oppbevaringen økte risikoen for at våpnene kunne komme på avveie.

Forrige uke ble Sjøvold ilagt et forelegg på 50.000 kroner for ulovlig besittelse og ulovlig oppbevaring av tre skytevåpen. Sjøvolds forsvarer sier han har erkjent de faktiske forhold og vedtatt forelegget.

PST-sjefen ble etterforsket etter at VG avslørte at Sjøvold hadde tatt imot flere håndvåpen fra enken til en losjebror og oppbevart dem ulovlig i flere år.

Det skal være snakk om to revolvere og én pistol. som ble oppbevart på kontoret i Justisdepartementet.

Risikabelt

Våpnene skal ifølge Sjøvold selv ha ligget i låst kontormøblement.

– Dette ble håndtert som en ren vennetjeneste. Disse våpnene var lovlig låst ned og ble liggende helt til amnestiet kom, sa Sjøvold til VG i november.

Men ifølge Spesialenheten ble ikke våpnene oppbevart i godkjent våpenskap, noe som «tilsa en økt risiko for at skytevåpnene kunne komme på avveie».

I 2016 leverte Sjøvold, så da var politimester, inn våpnene til våpenforvaltningen i Oslo politidistrikt.

I tiden da han oppbevarte våpnene i Justisdepartementet, fra 2010-2012, var han ekspedisjonssjef for politiavdelingen i departementet.

Brøt loven

Spesialenheten mener Sjøvold har brutt straffelovens §190 for ulovlig besittelse av våpen. Loven har en strafferammen på inntil 2 års fengsel.

Videre skriver Spesialenheten at «Som politimester var han øverste leder for både våpenforvaltning og for strafferettslig håndtering av ulovlige våpen. Øvrige stillinger han innehadde i perioden 2009–2016 tilsier også god kunnskap om reglene for våpenhold, og en forventning om å respektere disse».

Spesialenheten har så «under tvil» kommet til at forholdet kan avgjøres med forelegg, fordi det har gått så lang tid. Justisdepartementet lar ham også beholde høyeste sikkerhetsklarering som sjef for PST.