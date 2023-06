Ungarn utsetter avstemning om svensk Nato-medlemskap

Ungarns nasjonalforsamling har igjen utsatt avstemningen om svensk Nato-medlemskap, opplyser flere ungarske folkevalgte ifølge AP.

Det blir ikke planlagt noen avstemning under den siste uka av nasjonalforsamlingens vårsesjon neste uke, skriver opposisjonspolitikeren Agnes Vadai på Facebook. AP skriver at de får bekreftet av en partifelle at avstemningen blir utsatt.

Sverige har lobbet de ungarske og tyrkiske regjeringene med håp om å få godkjent søknaden om medlemskap før Nato-toppmøtet i Vilnius i juli.

I Tyrkia har en ny koranbrenning på svensk jord onsdag vekket harme. Tidligere onsdag sådde Sveriges statsminister Ulf Kristersson tvil om hvorvidt landet ville tas inn i forsvarsalliansen før Vilnius-toppmøtet.

– Sverige vil bli medlem av Nato, men ingen kan love at det skjer i Vilnius eller rett før det, selv om det hele tiden har vært vår og våre alliertes ambisjon, sa Kristersson i et intervju med SVT.

(NTB)