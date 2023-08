To menn er dømt for svanemishandling

Fire menn i Stavanger var mistenkt for å ha mishandlet svaner i Stavanger sentrum i august i fjor. To av dem må nå betale 15.000 kroner i bot, skriver Stavanger Aftenblad.

Volden mot svanene ble filmet. Den ene filmen viser fugler bli kastet og sparket.

Det var fire unge menn som var mistenkte i saken. To av dem fikk saken henlagt på bevisets stilling.

Kommunikasjonsrådgiver Annette Bjørndalen Søreide i Dyrebeskyttelsen er glad for at etterforskningen ledet frem til en reksjon mot to av de fire.

– Men jeg skulle absolutt sett at fengselsstraffer ble brukt i disse sakene, sier hun.