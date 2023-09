Styringsrenten settes opp til 4,25 prosent

Norges bank hever styringsrenta med nye 0,25 prosentpoeng. Det opplyser Norges Bank i en pressemelding.

– Hvorvidt det blir nødvendig å heve renten videre, vil avhenge av den økonomiske utviklingen. Trolig setter vi styringsrenten opp en gang til, mest sannsynlig i desember, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

De venter ny renteheving i desember på tross av at flere eksperter regnet med at dette ble siste.

– Dagens inflasjonstall gjør oss trygge på at neste ukens renteheving fra Norges Bank trolig blir den siste, skrev blant annet Nordea i en pressemelding forrige uke.

– Norges Bank har lenge blitt overraska over at inflasjonstallene har vært en god del høyere enn de har sett for seg. Det har gjort at de stadig må oppjustere egne renteplaner, sa sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsholt Hov.