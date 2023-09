Prisene har økt 4,8 prosent på ett år, ifølge tall fra SSB.

Prisveksten er historisk sett på et rekordhøyt nivå, men tallet er lavere enn tidligere måneder i år.

Prisveksten ble også lavere enn Norges Bank så for seg, som ventet en prisvekst på 6,1 prosent.

Konsumprisindeksen (KPI) måler årlig prisnivå hos konsumprodukter. Den viser prisutvikling på varer og tjenester som husholdninger er forbruker av. På denne måten er dette et mål for inflasjon i norsk økonomi.

Konsumprisindeks (KPI) Ekspander/minimer faktaboks Viser hvordan prisene på de varene og tjenestene som private husholdninger etterspør, endrer seg. Altså viser KPI endringer i konsumprisene på varer og tjenester. Konsumprisindeksen blir vanligvis sammenlignet med konsumet året før. De varene og tjenestene som stod for den største delen av husholdningsbudsjettet får størst verdi. KPI blir ofte brukt som et mål på inflasjon. Det er Statistisk sentralbyrå som regner ut konsumprisindeksen.

Matprisene drar opp

Når det gjelder prisene på mat, har de steget med 9,3 prosent de siste tolv måneder.

Det er frukt, grønnsaker, brød og kjøtt som har steget mest i pris siden i fjor.

– Matvareprisene er fortsatt den største bidragsyteren til at den samlede prisveksten er så høy som den er, sier Espen Kristiansen i SSB.

Prisene på matvarer i august var 9,3 prosent høyere enn de var for ett år siden.

ØKTE PRISER: Frukt, grønnsaker, brød og kjøtt er produktene som har steget mest i pris siden i fjor. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

– Kommer til å falle

Basert på både det vi produserer i Norge og det vi importerer, ser det ut til at prisveksten kommer til å falle en god del, forklarer Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken.

Han mener at det ikke kommer til å bli en like kraftig vekst i matvareprisene framover.

I juli var prisveksten på matvarepriser på over 13 prosent.

De siste fire ukene har matvareprisene falt med 0,8 prosent.

Nå tyder alt på at toppen på prisveksten av matvareprisene er nådd, sier Hov.

– Det positive her er at vi ikke kommer til å se den voldsomme økningen som vi så tidligere i sommer. Dersom vi ser framover, tyder det på at veksten i matvareprisene vil fortsette å falle, sier økonomen.

HØYE PRISER: Matvareprisene gjør at prisveksten er høy, ifølge SSB. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Billigere strøm

Det er utviklingen i strømprisene som trekker tolvmånedersveksten ned, ifølge SSB.

– I fjor målte vi høy prisvekst på strøm fra juli til august. I år er situasjonen motsatt. Strømprisene falt i de fleste deler av landet fra juli til august, sier Espen Kristiansen i SSB.

– Dette en viktig grunn til at tolvmånedersveksten i KPI går ned, sier Kristiansen.

Prisene på strøm inkludert nettleie falt med 10,9 prosent fra juli til august i år.

Dette gjør at strømprisene er 26,1 prosent lavere i august 2023 sammenlignet med august 2022.

TREKKER NED: Strømprisene gjør at prisveksten er lavere enn tidligere i år. Foto: Marius Helge Larsen / NTB

– Bra for lommeboka

Norges Bank har hevet styringsrenten raskt for å forsøke å dempe prisveksten og få den ned mot målet på 2 prosent.

Styringsrenten ligger i øyeblikket på 4 prosent, med en ventet rentetopp på 4,25 prosent.

– Det at prisveksten totalt sett faller, og vi nå ligger an til å få høyere lønnsvekst enn prisvekst framover, er bra for lommeboka. Det styrker kjøpekraften, forklarer sjeføkonom Marius Gonsholt Hov.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov mener Norges Banks renteøkninger vil nå sin topp neste uke. Foto: Mathias Moene Rød / NRK

Økonomer: Neste renteheving kan bli den siste

Kjerneinflasjonen som regnes uten strømpriser og endringer i avgifter, er det Norges Bank er mest opptatt av når de setter renten.

Denne endte på 6,3 prosent.

Disse tallene var lavere enn ventet. Økonomer tror dermed at neste renteheving som settes torsdag 21. september, blir den siste.

– Dagens inflasjonstall gjør oss trygge på at neste ukens renteheving fra Norges Bank trolig blir den siste, skriver Nordea i en pressemelding.

– Norges Bank har lenge blitt overraska over at inflasjonstallene har vært en god del høyere enn de har sett for seg. Det har gjort at de stadig må oppjustere egne renteplaner, forklarer sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsholt Hov.

– Hvis det går slik vi tror denne uka, og vi har litt flaks, så kan det hende at vi får en rentetopp på 4,25 prosent, sier Hov.