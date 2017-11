Stoltenberg snakket med Erdogan

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg har i kveld snakket med Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Det opplyser Nato i en e-post til NRK. Stoltenberg beklaget igjen for at Tyrkia ble fremstilt som fiende under en militærøvelse i Stavanger.