Stoltenberg med ny unnskyldning til Tyrkia

Tyrkias president Erdoğan ble fornærma under en nylig NATO-øvelse i Norge.

Tyrkia reagerte skarpt på at landets president og statens grunnlegger ble framstilt som fiender da Nato øvde i Norge. Landet trakk seg fra øvelsen i protest.

Både Norge og Nato har beklaget hendelsen, men den tyrkiske presidenten godtok ikke unnskyldningen.

Stoltenberg uttalte i en pressemelding fredag at hendelsen «skyldtes en enkeltpersons handlinger» og ikke gjenspeiler Natos meninger.

– Det gjøres tiltak

Nato ville først ikke kommentere nyheten lørdag om at Tyrkia ikke godtok unnskyldninga.

Nå har Nato-sjef Jens Stoltenberg gjort et nytt forsøk, melder en ansatt i organisasjonen til NRK.

Stoltenberg snakka med presidenten på telefon i dag. Da gjentok han sin unnskyldning for hendelsen under øvelsen tidligere denne uka.

– Han sa også at disiplinære tiltak er gjort overfor de involverte personene, og at det gjøres tiltak for å sørge for å unngå en slik hendelse i framtida, skriver Nato-kilden i en mail.

En Tyrkia-ekspert sa til NTB tidligere i dag at Norge og Nato må «forberede seg på å bukke og skrape litt mer», før Erdogan blir fornøyd.

– Dette kan ikke løses med en enkel unnskyldning, sa den tyrkiske presidenten i en direktesendt TV-tale lørdag, ifølge Reuters.