Statsadvokaten kjem til å anka Yakunin-dommen

Statsadvokaten varslar at dei anker lagmannsretten si frikjenning av russisk-britiske Andrey Yakunin (47), skriv VG.

Statsadvokat Jan Fredrik Glent bekreftar ovanfor NRK at dei vil anke dommen.

– Denne saka har ei klar prinsipiell tilnærming. Den vil ha betydning for alle dei fire dronesakane som no er til behandling i rettsapparatet, seier Glent.

Yakunin er tiltala for brot på sanksjonsforskrifta etter at han flaug ei hobbydrone på Svalbard.

Glent fortel til NRK at dei ankar dommen fordi dei er ueinig i avgjerda frå Hålogaland lagmannsrett, som meiner at flyging av hobbydrone ikkje var brot på sanksjonane.

– Me har ein 14 dagars frist frå i går. Me kjem til å bruke den på å skrive anken, også sender me den ut mot slutten av ankefristen. Så skal den vurderast av ankeutvalet i høgsterett, også får me sjå kva som skjer etter det, seier Glent.