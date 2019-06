Søstre funnet i Syria

To norsksomaliske søstre fra Bærum er funnet i live i Syria, melder Aftenposten. Det er de to søstrene som er kjent fra Åsne Seierstads bok «To Søstre». De to reiste fra Bærum i 2013 og sluttet seg til IS. Familien har jobbet for å få dem hjem.