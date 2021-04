Solberg har fått første vaksinedose

Statsminister Erna Solberg har fått første dose av koronavaksinen fra Moderna, sammen med fire andre statsråder.

Hun ble vaksinert med utenriksminister Ine Eriksen Søreide, utviklingsminister Dag-Inge Ulstein, næringsminister Iselin Nybø og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Det skriver regjeringen i en pressemelding.

– Jeg er glad for at jeg har fått den første dosen vaksine mot covid-19. Jeg håper at alle som får tilbud om vaksine, takker ja. Vaksinering gjør at vi etter hvert kan få tilbake den hverdagen vi alle lengter etter, sier statsminister Erna Solberg.

Solberg sier at de fire andre statsrådene ble vaksinert, for å kunne delta på de stadig flere fysiske møtene som finner sted framover, på lik linje med kolleger fra andre land.

Fem andre som følger Solberg fikk også vaksinedose mandag, for å kunne bistå statsministeren.