Regjeringen vurderer endringer i reglene for lakse-permitteringer

Særregler gjør at det er «gratis» for laksenæringen å permittere sine ansatte. Nå varsler regjeringen at de vil se nærmere på permitteringsreglene.

– Vi ser at dette er en relevant problemstilling som er blitt aktuell den siste tiden, sier statssekretær Maria Schumacher Walberg (Ap) i Arbeids- og inkluderingsdepartementet til Aftenposten.

Flere oppdrettsselskaper har i det siste varslet permitteringer av ansatte. Normalt må en arbeidsgiver betale lønn til permitterte ansatte de første 15 dagene, før staten og Nav tar over. Men dette gjelder ikke for fiskefordelingsbedrifter – der betaler staten dagpenger til permitterte ansatte fra dag én.

Dette har kostet staten om lag 15 millioner kroner de siste årene, viser beregninger fra Arbeids- og velferdsdirektoratet. Næringen står for 30 prosent av de permitterte i fiskeindustrien.

– Særreglene ble begrunnet med at råstofftilgangen innenfor denne næringen er mindre forutsigbare enn for de fleste andre næringer. Vi vil se nærmere på om ordningen nå fungerer etter hensikten, sier Walberg. (NTB)