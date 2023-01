Politiet løslater Andrej Medvedev

Politiets utlendingsenhet oppgir til NRK at de vil løslatte den tidligere leiesoldaten Andrej Medvedev.

Medvedev oppholder seg i dag på utlendingssenteret på Trandum. Nå vil han kunne oppholde seg på et annet bestemt oppholdssted.

– Han er veldig godt fornøyd, sier Medvedevs forsvarer Brynjulf Risnes til NRK.

– Hva skjer videre nå?

– Det vet vi ikke detaljert ennå. Nå må vi finne en god løsning utenfor Trandum, sier Risnes.

«Bakgrunnen for løslatelsen er at vilkårene for videre internering som følger av utlendingsloven § 106 ikke lenger er til stede», skriver fungerende leder for juridisk seksjon i Politiets utlendingsenhet Jon Andreas Johansen.

Den tidligere russiske Wagner-soldaten Andrej Medvedev flyktet fredag 13. januar til Norge. Han oppgir selv å ha deltatt i kampene rundt Bakhmut.

Medvedev søkte nylig asyl i Norge etter å ha krysset Pasvikelva utenfor Kirkenes.

– Jeg kan bekrefte han har søkt asyl, og den søknaden blir behandlet på vanlig måte. Han har rett på innkvartering, opplyser UDIs pressetalsperson til NRK onsdag ettermiddag. Av personvernhensyn ønsker de ikke å si noe mer om hvor en innkvartering vil være.