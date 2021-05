Politibetjent tiltalt for voldtekt

En politibetjent ved Nordland politidistrikt er tiltalt for to voldtekter ved Nordland tingrett, det opplyser Spesialenheten for politisaker i en pressemelding.

Tiltalte er representert ved advokat John Christian Elden.

Tiltalebeslutningen er ikke enda oversendt tingretten, og hoverforhandling er ikke berammet.

– Vi viser til pressemeldingen og har ingen ytterligere kommentarer i dag, opplyser Spesialenheten til NRK.