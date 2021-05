Politibetjent i Nordland tiltalt for voldtekt

I desember 2019 ble politibetjenten suspendert fra sin stilling og varetektsfengslet.

Nordland politidistrikt har tidligere omtalt saken som alvorlig.

– Dette er en alvorlig siktelse og politiet i Nordland har opprettet personalsak, sa daværende visepolitimester Heidi Kløkstad.

Da NRK omtalte saken i mai for et år siden var det totalt syv fornærmede i saken.

Tiltalebeslutningen er ikke enda oversendt tingretten, og hoverforhandling er ikke berammet.

Vedkommende står tiltakt for brudd på § 292, jf. § 291 om voldtekt - for fem overtredelser av straffeloven § 295 om misbruk av overmaktsforhold og for en overtredelse av straffeloven § 171 om tjenestefeil.

– På nåværende tidspunkt har Spesialenheten ikke ytterligere å meddele og henvendelser utover denne pressemeldingen vil ikke bli besvart, skriver sjef for spesialenheten Terje Nybøe i en pressemelding.

Personen er fra Helgeland og ble i 2019 siktet for voldekt. På daværende tidspunkt var han allerede siktet for misbruk av sin stilling ved å ha seksuell omgang med flere kvinner.

John Christian Elden, politibetjentens advokat, sier følgende i en e-post til NRK:

– Foreløpig kan jeg bare kommentere at min klient nekter straffeskyld etter tiltalen.