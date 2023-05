Pedersen om telefonsamtale: – Bidro til at jeg trakk meg

Det var lenge tvil om ordfører i Tana, Helga Pedersen, ville stille som kandidat som partisekretær for Arbeiderpartiet - helt frem til hun annonserte søndag at det ikke kom til å skje.

Noe av årsaken skal være en telefonsamtale hun hadde med Jonas Gahr Støre lørdag kveld, opplyser Pedersen til TV 2.

Støre har uttalt at han ikke la noe press på Pedersen. På spørsmål om dette også er hennes inntrykk, svarer hun følgende:

– Jeg har ikke lyst til å karakterisere hverken tone eller innholdet i den samtalen. Men det er klart at den bidro til at jeg trakk meg fra å stille til votering på landsmøtet, sier Pedersen til kanalen.

Støre har sagt at han ikke la noe press på Pedersen i samtalen.

Helga Pedersen sa også under 1. mai-talen sin i dag at Arbeiderpartiet er i krise. Jonas Gaht Støre senere til TV2 at han ikke er enig med Pedersen.