Helga Pedersen: – Arbeiderpartiet er i krise

– Vi erkjenner at vi er et parti i krise, uttalte Tana-ordfører Helga Pedersen under en 1. mai-tale i Tana.

Det melder blant andre VG og TV 2.

Pedersen nevnte flere dårlige partimålinger og sa hun mener at partiet nå må forandre seg.

– Det er Arbeiderpartiet som må forandre seg. Det er tid for selvransakelse.

Det ble søndag kjent at Pedersen ikke stiller som partisekretærkandidat, selv om flere i partiet ønsket henne i rollen.

Valgkomiteen i partiet la i forrige uke frem en innstilling hvor de gikk inn for at Kjersti Stenseng skulle fortsette som partisekretær i to nye år.