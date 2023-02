Over 12.000 bekreftet døde i jordskjelvet

Flere enn 12.000 mennesker er så langt bekreftet omkommet i jordskjelvet som rammet Tyrkia og Syria, ifølge oppdaterte tall fra begge land. I Tyrkia er 9.057 personer bekreftet døde, opplyste president Recep Erdogan onsdag ettermiddag. I Syria er 2992 mennesker funnet døde, viser oppdaterte tall onsdag kveld. Flere tusen er skadd, og et ukjent antall mennesker fryktes å ligge under ruinene av sammenraste bygninger.

Verdens helseorganisasjon (WHO) frykter at dødstallene er langt høyere og anslår at om lag 20.000 personer kan ha mistet livet.