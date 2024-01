Orban: Støtter svensk Nato-medlemskap

Ungarns statsminister Viktor Orban sier i en uttalelse onsdag at han har hatt en telefonsamtale med Natos generalsekretær Jens Stoltenberg, melder Reuters.

– I samtalen stadfestet jeg at den ungarske regjeringen støtter svensk Nato-medlemskap, sier Orban.

Han legger til at han vil be den ungarske nasjonalforsamlingen stemme over og godkjenne Sveriges Nato-medlemskap så raskt som mulig.

Tirsdag kveld stemte den tyrkiske nasjonalforsamlingen over og godkjente Sveriges søknad. Det eneste som gjenstår fra tyrkisk side er et formelt pennestrøk fra president Erdogan.

Nå er det kun Ungarn som ikke har godkjent Nato-søknaden fra Sverige. Alle 31 medlemsland må godkjenne at et nytt land tas opp som medlem.

Stoltenberg sier i en uttalelse på X at han ønsker Ungarns støtte for svensk Nato-medlemskap velkommen.

– Jeg ser fram til at Ungarn godkjenner Sveriges søknad til forsvarsalliansen så snart landets nasjonalforsamling samles, skriver han.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) sier til Dagens i P1 at nyheten er gledelig.

– Det bekrefter jo utsagnet fra Ungarn om at de ikke vil være siste land ut. I tilfelle er vi svært nært et svensk Nato-medlemskap. Det har stor betydning for sikkerhet og trygghet i Norge, sier han.

Sjefforsker Bjørn Olav Knutsen ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) sa til NRK på tirsdag at det kan være snakk om bare noen uker før Sverige offisielt innlemmes som Nato-medlem.