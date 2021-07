Ni år i fengsel for demonstrasjoner

Leon Tong Ying-Kit (24) er dømt til ni års fengsel for terrorvirksomhet og oppfordring til løsrivelse. Den kinesiske aktivisten ble tirsdag den første som er dømt etter den omstridte kinesiske sikkerhetsloven for Hongkong. Lengden på fengselsstraffen kom først fredag. Dommen kommer etter aktivisten bar et flagg der det sto «Frigjør Hongkong, vår tids revolusjon»

Sikkerhetsloven er et stort tilbakeslag for demokratibevegelsen. Da Kina i sommer innførte den meget kontroversielle loven, møtte det stor motstand lokalt. Protestene gikk på at Kina i praksis fjerner store deler av selvstyret i Hongkong.

Saken mot Tong Ying-Kit har blitt sett på som en test av grensen for ytringsfrihet i den tidligere britiske kolonien. Rettssaken mot Tong Ying-kit foregikk uten jury, noe som er et brudd med tidligere rettspraksis i Hongkong.