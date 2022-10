Mistenkt russisk spion arrestert i Tromsø

En brasiliansk statsborger ble i går formiddag pågrepet av politi på vei til jobb på Universitet i Tromsø.

PST mistenker at han er i Norge under falskt navn og falsk identitet, og at han egentlig er russer og jobber for en av de russiske etterretningstjenestene.

PST mener han er en såkalt «illegal», en som bygger seg opp identitet som vanlig borger, mens han i det stille jobber for russisk etterretning.

Han forsket blant annet på hybrid krigføring. Det er første gang PST arresterer en de mener er en «illegal» i Norge.

Mannen ble framstilt for fengsling i Nord-Troms og Senja tingrett i Tromsø i dag. Han er ifølge politiet internert og ikke siktet for noe.