Foreslår omlegging av oljeskatt

Regjeringen foreslår store endringer i den såkalte petroleumskatten. Forslaget innebærer at reglene om avskrivninger og friinntekt i særskatten for petroleum fra 2022 erstattes med umiddelbar utgiftsføring av investeringer (kontantstrømskatt). Det skriver Regjeringen i en pressemelding.

– La det ikke være noen tvil om at Regjeringen vil videreutvikle oljenæringen. Vi vil viderutvikle en petroleumspolitikk som legger til rette for lønnsom produksjon av olje og gass i et langsiktig perspektiv. For å oppnå dette er stabile og forutsigbare rammevilkår avgjørende, sier olje- og enrgiminister Tina Bru (H).

– Omleggingen vil gjøre skattesystemet for olje- og gassvirksomheten bedre tilpasset utviklingen på norsk sokkel i årene fremover. Endringene vil innebære at skattevilkårene blir strammere og virker mer nøytralt på investeringene. Samtidig legger vi til rette for at selskapene skal få forutsigbare rammevilkår, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Samlet skatteprosent forblir 78 prosent, men fordi selskapsskatten kommer til fradrag i særskatten, blir særskattesatsen økt teknisk til 71,8 prosent.

Det er ventet at omleggingen vil øke statens inntekter med omlag 7 milliarder kroner i 2022.