Festspilldirektøren må gå av

Anders Beyer fratrer som direktør for Festspillene i Bergen. Styret har ikke lenger tillit til Beyer, og har valgt å si opp arbeidsavtalen med ham etter behandling av et varsel. Det skriver styret i Festspillene i en pressemelding. Innholdet i varselet var alvorlig og styret besluttet at det skulle iverksettes en ekstern undersøkelse.

Advokatfirmaet Hjort leverte sin rapport til styret 17. september 2021. Rapporten er underbygget av bevis som SMS, e-poster og Messenger-meldinger som er tidsnære, det vil si fra den perioden da hendelsene fant sted. Rapporten bekrefter innholdet i varselet. Av hensyn til den fornærmede i saken vil styret ikke gå nærmere inn på hendelsesforløpet.