– Dette er ein veldig trist dag, seier styreleiar i Festspillene, Thorhild Widvey.

Festspillene i Bergen varsla i ei pressemelding onsdag føremiddag at direktør Anders Beyer må tre frå stillinga etter eit eksternt varsel mot han.

Styret i Festspillene fekk melding om varselet 3. august.

– Innhaldet i varselet var alvorleg, og styret bestemt at det skulle setjast i verk ei ekstern undersøking, heiter det i pressemeldinga.

Dei engasjerte advokatfirmaet Hjort til å laga ein rapport om varselet. Den vart levert 17. september.

– Me var opptekne av at denne undersøkinga skulle gjerast av ein ekstern tredjepart. Uavhengig av mitt og andre sitt syn i styret, seier styreleiar Thorhild Widvey.

Ifølgje pressemeldinga beskriv rapporten at festspilldirektør Anders Beyer har nytta sin stilling til å forsøka å etablera ein mogeleg privat relasjon på ein måte som blei opplevd som krenkande for den det gjeld.

– Dette har medført at styret ikkje lenger har tillit til Anders, seier Widvey.

Eit samrøystes styre har difor gitt Beyer sparken.

PRESSEKONFERANSE: Styreleiar i Festspillene i Bergen, Thorhild Widvey, holdt en pressekonferanse i Bergen om avgangen onsdag. Du trenger javascript for å se video. PRESSEKONFERANSE: Styreleiar i Festspillene i Bergen, Thorhild Widvey, holdt en pressekonferanse i Bergen om avgangen onsdag.

Ikkje meldt til politiet

Ifølgje styret gjeld saka ein relasjon mellom Beyer og ein person som ikkje er tilsett i Festspillene.

Festspillene vil ikkje fortelja kva som er varsla om, når det har skjedd eller kor lenge det har pågått. Dei skriv at rapporten er underbygga av bevis som SMS-ar, e-postar og Messenger-meldingar.

– Det er nokon menneskelege omsyn me må ta som veg veldig tungt for kor opne me faktisk kan vera om hendingsgangen. Då tenkjer eg særleg på den fornærma, som ettertrykkeleg har bedt om å få vera anonym, seier Widvey.

Vest politidistrikt sitt felles straffesaksmottak opplyser til NRK at det ikkje er registrert noko melding til politiet i saka.

NRK har prøvd å kontakta Beyer for ein kommentar, men har ikkje lukkast.

– Ein dyktig kunstnarisk leiar

Anders Beyer har vore festspilldirektør sidan 2012, og hadde stillinga på åremål til 2026.

– Beyer har vore ein dyktig kunstnarisk leiar for Festspillene, og har leia oss til program som har engasjert og provosert, seier Thorhild Widvey, styreleiar i Festspillene i Bergen.

– Me er naturlegvis lei for at Beyers engasjement skulle enda på denne måten, seier Widvey vidare i pressemeldinga.

Beyer får lønn i 12 månader etter sparkinga. Dette utgjer inntil 1,9 millionar kroner.

Programmet for Festspillene i 2022 er ifølgje Widvey bortimot ferdigstilt.

– Styret vil raskt setja seg ned og leggja ein plan for rekruttering av ein ny festspilldirektør, seier Widvey.