Dømt til 18 års fengsel for kongresstormingen

Den amerikanske høyreekstremisten Stewart Rhodes er dømt til 18 års fengsel for kongresstormingen 6. januar 2021. Rhodes' dom er den første i sitt slag. Han er dømt for å ha stått bak et flere uker langt komplott som endte med at Oath Keepers gikk i front under stormingen. Målet var å hindre at valget av Joe Biden som USAs president ble godkjent. Rhodes er grunnlegger av den høyreekstreme gruppen.

(NTB)