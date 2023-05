Stewart Rhodes dømt til 18 års fengsel for kongresstormingen

Stewart Rhodes, grunnlegger av den høyreekstreme gruppa Oath Keepers, er dømt til 18 års fengsel for å ha oppildnet folk til å gjøre opprør under stormingen av Kongressen 6. januar 2021.

Rhodes' dom er den første av sitt slag. Han er dømt for å ha stått bak et flere uker langt komplott som endte med at Oath Keepers gikk i front under stormingen. Målet var å hindre at valget av Joe Biden som USAs president ble godkjent.

Straffen er den lengste som hittil er gitt etter angrepet. Den er likevel mildere enn aktoratet ønsket. De ville at han skulle dømmes til 25 års fengsel.

Tusenvis av Trump-tilhengere var 6. januar 2021 samlet i Washington for å protestere mot valgresultatet. Rundt 2000 brøt seg inn i Kongressen.

Nå er rettsprosessen i gang mot de som tok seg inn i det viktige amerikanske bygget.

– En av de alvorligste lovbruddene

Rhodes er nå dømt for seditiøs sammensvergelse, altså for å oppildnet til opprørene. Ifølge CNN er det første gang på mer enn ti år noen er dømt for dette.

CNN skriver at distriktsdommeren i saken, Amit Meht, sa dette om dommen:

– Dette er en av de alvorligste lovbruddene du kan begå. Det er en forbrytelse mot regjeringen å bruke makt. Det er snakk om en forbrytelse mot landet vårt.

Selv hevdet Rhodes at han er en «politisk fange».

Ifølge nyhetsbyrået Reuters er Rhodes en tidligere fallskjermjeger i den amerikanske hæren og etter hvert utdannet advokat.

Rhodes skal ha vært en av de viktigste bakmennene for at stormingen av kongressen ble gjennomført.

– Det var han som ga ordrene. Det var han som organiserte gruppene. Han er den største grunnen til at Oath Keepers, kom til Washington, sa Meht under rettsmøtet torsdag.