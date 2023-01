Dommedagsklokka skrus fram: 90 sekunder på midnatt

Tirsdag stilte forskerne Dommedagsklokken til 90 sekunder på midnatt. Aldri tidligere har vi mennesker vært så nære dommedag, skriver ICAN Norge i en pressemelding.

– At klokken stilles så nær midnatt er dramatisk, og et varsku fra forskerne. Behovet for å heve terskelen for bruk av atomvåpen og styrke innsatsen for nedrustning er akutt, sier Anja Lillegraven, daglig leder i Norske leger mot atomvåpen.

Forskerpanelet som stiller Dommedagsklokken peker på atomvåpen og klimaendringer som de to største eksistensielle truslene. De viser også til krigen i Ukraina når de stiller klokken i år.