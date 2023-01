CO₂ i atmosfæren 419 ppm 1,5-gradersmålet +1.02 °C Les mer om klima

Dommedagsklokka er ein metafor på tilstanden i verda. I dag blei klokka stilt fram ti sekund.

Ho fungerer som eit symbolsk bilete på kor alvorlege menneskeskapte truslar som kan føre til katastrofar og klimaendringar er på eit gitt tidspunkt i historia.

I dag blei klokka stilt for første gong sidan Russland invaderte Ukraina.

Ho viser no at me er 90 sekund frå midnatt. Dette er den nærmaste midnatt ho nokon gong har vore.

Midnatt skal representere ein symbolsk dommedag. Dei siste 10 åra har klokka bevega seg nærmare og nærmare midnatt.

Introdusert i 1947

Klokka blei først introdusert i 1947 av ei gruppe kjerneforskarar som arbeidde med Manhattan-prosjektet. Blant dei var Albert Einstein. Gruppa var med på å skape verdas første atomvåpen under andre verdskrig.

I 1947 stod klokka på 7 minutt før midnatt. Foto: Ghent University

Første gong klokka blei stilt stod ho på sju minutt på midnatt.

– Det er vanskeleg å bruke ei slik klokke som ein indikasjon på risiko. Det ein likevel kan seie er at risikoen for bruk av atomvåpen no er større enn på veldig veldig lenge, fortel ein av Noregs fremste atomforskarar og professor ved Universitetet i Oslo, Målfrid Braut-Hegghammer.

– Når ein snakkar om sekund til midnatt, snarare enn minutt, som det har vore i lange periodar før, så er det ein tydeleg metafor på nettopp dette, legg ho til.

Krigen i Ukraina blir trekt fram

Klokka blir stilt kvart år av The Bulletin of the Atomic Scientists. Dei peiker på klimaendringar og atomvåpen som dei to største eksistensielle truslane.

Klokka blir avdekt av ekspertpanelet. Foto: ANNA MONEYMAKER / AFP

I grunngjevinga skriv dei blant anna at krigen i Ukraina har opna for spørsmål om korleis statar samhandlar, og kan vere med å erodere normer for normal oppførsel.

– Russland sine tynt tilslørte truslar om å bruke atomvåpen minner verda om at eskalering av konflikt – ved uhell, intensjon eller feilberekning – er ein forferdeleg risiko. Moglegheita for at konflikten kan komme ut av kontroll er høg, skriv dei i pressemeldinga.

Ber regjeringa om å prioritere nedrusting

Fleire har kome med reaksjonar på avdekkinga. Generalsekretæren i Norsk Folkehjelp etterlyser meir handlekraft frå regjeringa når det kjem til atomnedrusting.

Generalsekretær i Norsk Folkehjelp Henriette Westhrin. Foto: erik m sundt

– Dommedagsklokka viser berre 90 sekund på midnatt. Då er det tid for å spørje regjeringa når dei meiner tida er inne for å begynne å prioritere arbeidet med å krevje at alle atomvåpenstatar rustar ned, skriv generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Henriette Westhrin.

Også ICAN Noreg har uttalt seg i samband med avdekkinga.

Ogranisasjonen ICAN vann Nobels fredspris i 2017 for sitt arbeid med atomnedrusting.

– Nå må norske politikarar lytte til åtvaringa frå forskarane. Det er på høg tid at Noreg tar avstand frå atomvåpen og bidrar til å heve terskelen for bruk. Dette kan me gjere ved å slutte oss til oss til FNs atomvåpenforbod, seier Tuva Krogh Widskjold, koordinator i ICAN Noreg.