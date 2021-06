Danmark vil koronavaksinere barn

Det danske helsedirektoratet Sundhedsstyrelsen vil tilby koronavaksine til barn som er mellom 12 og 15 år gamle. Det opplyser direktør Søren Brostrøm på en pressekonferanse i formiddag.

– Det er ikke tilstrekkelig at bare voksne blir vaksinert mot koronaviruset. Vi trenger ekstra immunitet. Ved å tilby vaksinen til barn, kan vi få cirka 4 prosent ekstra immunitet i befolkningen. Det har vi bruk for, slik at vi kan holde epidemien under kontroll inn i vintersesongen, sier Brostrøm, ifølge DR.dk.

Beslutningen kommer etter at EUs legemiddeltilsyn (EMA) i slutten av mai godkjente Pfizer-vaksinen for barn ned til 12 år.