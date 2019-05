Bunadsdemonstrasjon ved Stortinget

Flere bunadskledde demonstranter er nå samlet utenfor Stortinget for å vise sin misnøye med kutt i fødetilbudet. I 1979 var det 95 fødesteder i Norge, nå er det 45 igjen. Risikoen for at barn dør under eller rett etter fødsel, har også økt.