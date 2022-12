Bård Ylvisåker tar over tronen i ny sesong av «Kongen befaler»

Programleder for neste sesong av «Kongen befaler» på TVNorge og discovery+ blir Bård Ylvisåker. Med seg får han deltakerne Leo Ajkic, Vidar Magnussen, Hani Hussein, Karin Klouman og Lars Berrum, i tillegg til assistenten Olli Wermskog.

– Det er jo litt kjedelige omstendigheter å overta rollen under, når alle vet at førstevalget var Linn Skåber. Men jeg er megahappy med å være tredjesortering og takket ja på flekken, sier Bård Ylvisåker.

I november trakk Atle Antonsen seg som programleder for «Kongen befaler» etter at han ble anmeldt for hatefulle ytringer og hensynsløs atferd av forfatteren Sumaya Jirde Ali.