Youtube-Dennis i retten: – Det du lager er patetisk innhold

Norges største Youtube-kjendis, Dennis Vareide (27), og den saksøkte 19-åringen møtte fredag morgen til en fullsatt sal i Oslo tingrett.



På grunn av alle de fremmøtte måtte dommer Kim Heger bytte rettssal. Etter en kort pause fortsatte derfor saken i sal 250 i Oslo tinghus, den samme salen som ble brukt i Eirik Jensen-saken.

Heger mente at saken ligger i skjæringsfeltet mellom ytringsfriheten og ærekrenkelser.

19-åringen mener han har lagd kritisk satire, mens Vareide mener det dreier seg om ærekrenkelser etter at 19-åringen la ut tre videoer med svært alvorlige anklager mot 27-åringen på sin egen Youtube-kanal.

Vareides advokat sa i Oslo tingrett at 19-åringens videoer fremstår som et forsøk på karakterdrap av Youtube-kjendisen.

Under utspørringen oppsto det temperatur i rettslokalet. Den saksøkte 19-åringen, som stilte uten advokat, ønsket å vite om Vareide hadde boikottet hans egen Youtube-kanal. Det bekreftet Vareide. Da 19-åringen ville vite hvorfor, svarte 27-åringen:

– Jeg mener det du lager er patetisk innhold.

Mange visninger

I retten kalte Vareides advokat, Jon Wessel-Aas, rettssaken for en signalsak.

– Den første videoen var oppe i 89.000 visninger, så dette ligger tilgjengelig for alle og enhver. Bare i rene visninger har det første Youtube-innslaget større nedslag enn de fleste lokalaviser, sa advokaten før den første av i alt tre videoer ble vist.

Han forklarte at videoene var av typen «exposed»-videoer, og at miljøet som produserer slike videoer opererer i det han kalte et «lovløst vakuum» og et «juridisk bakvendtland».

– Nettet er ikke unntatt de vanlige lover og regler, og sånn sett er det en signalsak, uttalte Wessel-Aas.

Videoene er på mellom 10 og 15 minutter hver og ligger fortsatt på nettet. Videoene ble vist i sin helhet i sal 250. Wessel-Aas anførte at det er ingenting som tyder på at videoene ble lagd som satire, slik 19-åringen selv hevder.



– Dette publiseres som faktiske påstander, uttalte Wessel-Aas. Han sa også at 19-åringen aldri ga Vareide mulighet til å kommentere anklagene mot ham før de ble publisert.

Den saksøkte sa i retten at "tilsvaret hadde aldri blitt imøtegått".

– Det er åpenbare ærekrenkelser og de er fullstendig usanne. Selv om man har ytringsfrihet har man også personvern, anførte Wessel-Aas.

– Det er slitsomt. Det er ikke en situasjon jeg unner noen å være i, har han tidligere sagt til NRK. Under en pause i Oslo tingrett sa 27-åringen at det var godt å komme i gang med saken.

19-åringen har tidligere sagt til NRK at han ikke har midler til å betale kravet.

I RETTEN: Dennis Vareide har saksøkt den 19 år gamle manne for ærekrenkelser på nettet. Her med advokaten sin Jon Wessel-Aas. Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK

– Annen forståelse

19-åringen stilte uten advokat. I retten sa han videoene var misforstått og at de hadde blitt tolket feil av Vareide og advokaten hans.

Han sto fast ved at videoene er laget som satire og humor, og benekter at de er sjikanerende og trakasserende. Han fortalte i retten at anklagene han har kommet med stammer fra research og samtaler med personer som kjenner Vareide.



– Det er viktig å bemerke seg at ord har ulik betydning og i ulike miljøer. Har en helt annen forståelse og humor enn meg og mine følgere, sa 19-åringen.

19-åringen mente at videoene hans var i tråd med retningslinjene til Youtube.

– I og med at de ikke fjerner videoene mine, mener de at de ikke er trakasserende, sa han i retten.

19-åringen mener dette understreker at Vareide og advokaten tolker filmene hans feil.

– Jeg mener videoene mine er satirisk kritikk av Vareide, og hans maktmisbruk, anførte 19-åringen.

På spørsmål fra dommer Kim Heger om hva hensikten bak videoene er, svarer 19-åringen:

– Å vise maktmisbruk.

I retten sier han at han ikke angrer på videoene, men erkjenner at han kunne ordlagt seg annerledes i én av filmene.

Dennis Vareide forklarte at søksmål var det eneste alternativet for ham.

Han mener 19-åringen har brakt «exposed»-trenden til Norge, og at innholdet i videoene ble spredd langt utenfor 19-åringens egen Youtube-kanal.

– Det drar med seg andre unge, Youtubere. De lager videoer om det samme. Jeg fikk daglige meldinger, noen ganger hundrevis av meldinger om dagen, fortalte 27-åringen.

Han forklarte i retten at påstandene 19-åringen kommer med er falske, og avviser derfor alle anklagene som har blitt publisert og delt om ham på nettet.