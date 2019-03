Sp krever ministersvar om NSBs navnebytte: – Dette er misbruk av offentlige midler 

Opposisjonen på Stortinget protesterer kraftig mot at NSB og Nettbuss skal endre navn til Vy.

«Galskap», «sløseri» og «fjollete» er ord som blir brukt for å beskrive navnebyttet, som har en prislapp på rundt 280 millioner kroner.

VIL HA SVAR: Sigbjørn Gjelsvik krever at samferdselsministeren kommer til Stortinget. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Samferdselsminister Jon Georg Dale må formelt godkjenne endringen dersom det skal bli noe av. Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik sier til NRK at han krever at Frp-statsråden kommer til Stortinget for å redegjøre om saken.

– Dette er misbruk av offentlige midler. Man kan ikke i sak etter sak kaster penger ut av vinduet på denne måten. Jeg forventer en redegjørelse fra samferdselsministeren, sier han.

Ifølge Sp-politikeren er det fullstendig meningsløst at Norges Statsbaner AS (NSB) skal få nytt navn etter nesten 140 år.

– Mat for konsulentbransjen

Han kjøper ikke argumentet om at selskapet også driver Nettbuss, og at Norske statsbaner dermed ikke er et dekkende navn.

– Navnet Vy gir jo ingen forståelse for hva dette handler om, om man skulle kjøre buss eller tog. Det er et navn som er hentet ut av lufta av noen konsulenter som sikkert har fått godt betalt for det, men for norske togpassasjerer er det ingen god ide.

I likhet med Arbeiderpartiet og SV mener Gjelsvik at navnebyttet føyer seg inn i rekken av endringer i norsk jernbane som ikke kommer passasjerene til gode.

– Her har de allerede brukt milliarder på en jernbanereform som bare fører til at man får en oppsplitting med nye selskap, nye direktørlønninger og god mat for konsulentbransjen, i stedet for å bruke pengene på å sikre befolkningen et godt togtilbud i fremtiden.

Kaller navneendringen galskap

I 2017 ble jernbanereformen vedtatt. Den innebærer at det åpnes for større konkurranse på det norske jernbanenettet.

Det ble også opprettet to nye enheter: Jernbanedirektoratet og Bane Nor, der sistnevnte erstatter Jernbaneverket.

– GALSKAPEN VIL INGEN ENDE TA: Sverre Myrli sier navnebyttet er feil bruk av ressurser. Her med Jon Georg Dale i spørretimen i fjor. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Ifølge Sverre Myrli, som er transportpolitisk talsperson i Ap, vitner navnebyttet om at «regjeringen er allergisk mot alt som har med staten å gjøre».

– NSB-navnet minner om selskapet tidligere var statsdrevet, og for regjeringen er dette fy-fy. Men det eneste som er nytt med denne regjeringens jernbanepolitikk er nye logoer og nye direktørstillinger. Vi trenger flere tog og togspor for skattebetalernes penger, ikke nye logoer, skriver han i en pressemelding.

Dale sier det ikke var hans idé

Jon Georg Dale svarer slik på kritikken fra opposisjonen:

– I utgangspunktet forstår jeg at det er mange følelser knyttet til navnet NSB. Også jeg har stilt spørsmål ved grunnlaget for styrets vurderinger. De har gått flere runder og mener at dette er viktig for selskapets framtidige evner.

Overfor NRK viser han til at styret i NSB har sagt at de må endre selskapet for å tiltrekke seg nye kundegrupper.

– Det er en beslutning som jeg har lagt til grunn. Det er ikke jeg som har tatt initiativ til dette, det er det styret som har gjort. De mener det er nødvendig for å ta selskapet inn i framtiden, og det forholder jeg meg til.

– De anslår at det vil koste mellom 220 og 280 millioner kroner. Synes du det er en god ressursbruk?

– I utgangspunktet handler det om at de uansett måtte ha gjort noen profileringsendringer, slik at dette er ikke hele kostnaden for navneendringen. Men det er styret som skal drive selskapet, og jeg har tillit til at de gjør det på et fornuftig vis.

– Senterpartiet vil at du kommer til Stortinget for å redegjøre?

– Nå skal jeg først ha generalforsamling med styret i selskapet, så skal vi håndtere Stortinget når den tid kommer.