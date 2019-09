Vurderer nye reglar for å avverje droneangrep

– Vi har eit regelverk for å avskjere fiendtlege dronar. Dette regelverket må vi utvikle i tråd med den teknologiske utviklinga, seier justisminister Jøran Kallmyr.

I 2018 utvikla regjeringa ein strategi for regelbruk og heimlar for å kunne handtere dronar. Dei fleste dronane er vennlege, men nokon kan vere fiendtlege.

Justisminister Jøran Kallmyr vurderer å endre dronereglane slik at styresmaktene kan blokker, eller jamme, signal frå dronar i visse område. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Vi må ha eit regelverk som gjer at ein kan ta dei ned ganske fort. Ein moglegheit kan vere å jamme signal slik at dronar ikkje kan fly over visse punkt, seier Kallmyr.

Angrepa på oljeraffineria i Saudi-Arabia 14. september har aktualisert problemstillinga. Droneangrepet halverte Saudi-Arabia sin oljeproduksjon på ein dag.

Det er også kjent at dronar blir brukt til smugling over landegrenser.

Restar av dronane som vart brukt i angrepet mot Saudi-Arabia 14. september 2019. Foto: Hamad I Mohammed / Reuters

Fakta om oljeangrepene i Saudi-Arabia Ekspandér faktaboks Natt til lørdag 14.september 2019 ble Saudi-Arabias oljeindustri rammet av droneangrep. Det ene rammet oljeprosesseringsanlegget Abqaiq, det største i sitt slag i verden. Det andre rammet et oljefelt i Khurais. Begge tilhører det statlige oljeselskapet Aramco.

Houthi-opprørerne i Jemen, som er i krig med en koalisjon ledet av Saudi-Arabia, har påtatt seg ansvaret for angrepene.

USA og Saudi-Arabia peker i stedet på Iran, og USAs utenriksminister Mike Pompeo hevder det var Iran som sto bak angrepene. Iranske myndigheter har avvist dette.

Angrepene slo ut over halvparten av Saudi-Arabias oljeproduksjon. Bortfallet på 5,7 millioner fat olje per dag, over 5 prosent av verdens produksjon, er det største i verden noensinne.

Da oljehandelen begynte etter helgen, steg prisen på nordsjøolje med nesten 12 dollar til 71,95 dollar per fat. To døgn senere lå prisen på cirka 65 dollar per fat.

Tirsdag kveld varslet Saudi-Arabia at halvparten av den rammede oljeproduksjonen var gjenopprettet. Oljeproduksjonen ved Abqaiq skal etter planen være tilbake til normalen innen utgangen av september.

Frankrike har varslet at landet sender eksperter til Saudi-Arabia for å delta i etterforskningen av angrepene.

Saudi-Arabia var i 2018 verdens nest største oljeprodusent, med en produksjon på 12,42 millioner fat per dag. USA var den største med nesten 18 millioner fat per dag. Kilder: AP, AFP, Reuters, NTB

– Norske oljeinstallasjonar er lette å ramme

Generalløytnant Robert Mood har åtvara om at norske oljeinstallasjonar ikkje er godt nok beskytta og lette å ramme.

Robert Mood åtvara om at tryggleiken på norske olje- og gassinstallasjonar. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

– Eg blir overraska om dei ikkje blir angripne av dronar i framtida, sa Mood til NRK laurdag.

Justisministeren er ikkje like uroa. Han presiserer at styresmaktene har eit system i dag for å kunne handtere dronar som kjem inn på eit uønskt område.

Samtidig har dei eit generelt fokus på å utvikle regelverk for å kunne handtere utviklinga som dronar kjem til å bety i Noreg framover.

– Det er PST som jamleg vurderer trusselen, og handterer og eventuelt set i gong tiltak utifrå den trusselvurderinga. Med tanke på dronar har det skjedd veldig mykje i løpet av nokre få år. Dette er ei utvikling som vi er nøydd til å ta på alvor sikkerheitsmessig, seier Kallmyr.

– Kva tenkte du då du såg kva som skjedde i Saudi-Arabia?

–Saudi-Arabia er i ein heilt annan situasjon geografisk enn det vi er i Noreg, men dronebruk er ein ting vi er nøydd til å ta på alvor og tar vi høgde for når vi planlegg vår tryggleik i Noreg, seier Kallmyr.