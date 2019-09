Oljebrannene raser fortsatt i Saudi-Arabia

Angrepet natt til i går ble regnet som et alvorlig slag mot Saudi-Arabias evne til å levere olje til resten av verden.

Ifølge Saudi-Arabias energiminister ble landets daglige oljeproduksjon redusert med omtrent 5,7 millioner fat. Det tilsvarer omtrent halvparten av landets samlede oljeproduksjon.

STORE BRANNER: Brannrøyken strekker seg over hundre kilometer i sørvestlig retning. Det viser satellittbildet som ble tatt søndag formiddag. Foto: Nasa/Terra/Modis

Landets myndigheter meldte senere på lørdag at de hadde kontroll over brannene. Et bilde tatt av den amerikanske satellitten Terra klokken 08:50 norsk tid søndag viser at minst fire store branner fortsatt raser.

Det ble opplyst at angrepet rammet to anlegg tilhørende det statseide Saudi Aramco. Et av dem var prosesseringsanlegget i Buqyaq, som regnes som verdens største. Satellittbildet viser at det brenner flere enn to steder.

Nyhetsbyrået Reuters skriver at det kan ta uker å få gjenopprettet full oljeproduksjon i Saudi-Arabia. Byrået viser til opplysninger fra en ikke navngitt kilde med god kjennskap til situasjonen.

DEN STØRSTE BRANNEN: Dette nærbildet av Abqaiq-anlegget tilhørende Saudi Aramco ble tatt lørdag ettermiddag. Foto: PlanetLabs

Nedgang på børsen

Tadawul-indeksen som følger børsen i Saudi-Arabia viste en nedgang på tre prosent søndag morgen. Den steg litt igjen senere.

Energiaksjene i landet hadde et kraftigere fall på 4,7 prosent.

Myndighetene i Saudi-Arabia melder nå at de vil bruke oljelagrene i landet for å kompensere for produksjonsbortfallet. Det er likevel ventet at oljeprisen vil stige når børsene begynner handlingen mandag.

– Jeg vil ikke bli overrasket om vi får en oppgang på sju til ti dollar, og så vil oljeprisutviklingen i dagene fremover være drevet av ytterligere informasjon om situasjonen i Saudi-Arabia, sier Helge André Martinsen i DNB Markets til Dagens Næringsliv.

HARDT RAMMET: Røyken strømmer opp fra anlegget til Aramco i Abqaiq. Foto: AFP

Skylder på Iran

Houthi-opprørerne i nabolandet Jemen har sagt at de sto bak angrepene hvor det angivelig ble brukt ti droner. Den amerikanske utenriksministeren Mike Pompeo sier han ikke tror på dette. Han mener det var Iran som sto bak angrepene.

– Iran har nå iverksatt et angrep på verdens energiforsyning som savner sidestykke, hevdet Pompeo lørdag ettermiddag.

Iran aviser nå disse beskyldningene.

– Slike nytteløse og blinde beskyldninger og uttalelser er uforståelige og meningsløse, sa en talsmann for Irans utenriksdepartement søndag.