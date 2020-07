Bilprodusenten har oppdaget at en stålvaier koblet til bilbeltene i forsetene kan bli svekket. Det kan føre til at bilbeltene beskytter dårligere. I verste fall kan det føre til at setebeltet helt, eller delvis, mister evnen til å stramme seg.

– Under spesielle forutsetninger og over lang tid kan vaieren utsettes for slitasje, sier pressetalsmann Stefan Elfström hos Volvo Cars.

Som et forebyggende tiltak tilbakekaller derfor Volvo i alt 2.183.701 biler på verdensbasis. I Norge tilbakekalles 84.094 biler. Tilbakekallingen er den største i selskapets historie.

– Det blir større enn tidligere fordi det er snakk om en standardkomponent som er brukt i våre eldre biler over lang tid, sier Elfström.

Berørte modeller

De berørte modellene er Volvo S60, S60L, S60CC, V60, V60CC, XC60, V70, XC70, S80 og S80L produsert mellom 2006 og 2019.

– Alle modellene er produsert på den forrige generasjonen av Volvos bilplattformer som het EUCD og som ikke er i produksjon lenger. Tilbakekallingen gjelder ikke de nye Volvo-modellene som selges i Norge i dag, opplyser kommunikasjonssjef Erik Trosby i Volvo Cars Norway til NTB.

Selskapet opplyser at det ikke er meldt om ulykker eller personskader relatert til det aktuelle problemet og at tilbakekallingen er et forebyggende tiltak.

Blir kontaktet

De aktuelle bileierne kommer til å få brev der de bes kontakte et Volvo-verksted for å få erstattet stålvaieren.

– Eierne av de berørte bilene blir nå kontaktet og vil få feilen utbedret gratis hos sin respektive Volvo-forhandler, der den berørte delen vil bli byttet ut, sier Trosby.

– Vi vil starte med reparasjoner snarest mulig den kommende høsten.