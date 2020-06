Flere skades av feil bruk av bilbelte – Bjørn Inge ble nesten delt i to i trafikkulykke

– Jeg satt godt bak i setet.

Bjørn Inge Bækken lener seg tilbake i bilsetet for å vise hvordan han satt da den alvorlige frontkollisjonen inntraff en oktoberkveld i 2018.

Bonden ble «nærmest delt i to» da en bil kom over i motsatt kjørefelt og traff bilen Bækken var passasjer i.

– Jeg fikk store bukskader og knekte ryggen, ribbein og brystbein. Jeg hadde store skader i mageregionen.

De alvorlige skadene som nesten kostet ham livet, pådro han seg fordi han brukte bilbeltet feil.

Bilbeltet satt for høyt oppe.

I ulykken skar det seg inn i magen og gjennom det meste det traff på sin vei. Bækken måtte gjennom ti operasjoner på Ullevål sykehus.

Funn fra Statens havarikommisjon og traumesenteret ved Ullevål sykehus viser at feil bruk av bilbelte forårsaker langt flere alvorlige skader enn det som har vært kjent.

Skal ligge over bekkenet

– Han er nesten fysisk delt i to, midt på. Det betyr at den kraften som har ødelagt bukveggen hans, også har utøvd betydelige krefter mot organene inne i buken.

Tina Gaarder peker på CT-bildene av Bækkens kropp etter ulykken.

Hun er professor og avdelingsleder ved avdeling for traumatologi på Ullevål, og vet hvordan bilbeltet skal sitte for å unngå alvorlige skader.

SKAL KARTLEGGE: Tina Gaarder er leder ved avdeling for traumatologi på Ullevål, som nå skal kartlegge omfanget og konsekvensene av feil bruk av bilbelte. Foto: Håvard Greger Hagen / NRK

– Bilbeltet skal egentlig ligge tvers over bekkenbeinet, sånn at bekkenet beskytter oss fra kraften bilbeltet utøver når pasienten er i en ulykke, forklarer avdelingslederen.

– Her har bilbeltet glidd over kanten på bekkenet, sier Gaarder.

Hun forteller at de ved traumesenteret har sett et 40-talls skader som følge av feil bruk av bilbelte i løpet av de siste ti årene.

Avdeling for traumatologi ved Ullevål er nå i gang med en egen gjennomgang hvor de skal kartlegge både omfanget og konsekvensene av feil beltebruk.

– Vær nøye

– Vi vet at det er flere tilfeller av feil beltebruk, sier Rolf Mellum, avdelingsdirektør i Statens havarikommisjon, til NRK.

Mellum forteller at feil bruk av bilbelte i verste fall kan føre til at du får unødvendige skader i en ulykke hvor du skulle klart deg bra.

Mageregionen er særlig utsatt.

– Det er det vi ønsker å formidle til alle trafikanter, slik at de blir nøye med hvordan de plasserer beltene på kroppen når de setter seg inn i bilen, forklarer han.

SLIK SKAL BELTET SITTET: Over bekkenbeinet, slik at det er det som tar unna kraften i en eventuell ulykke. Illustrasjon: Statens havarikommisjon

Han forteller at karosseriene på bilene er blitt bedre de senere årene, og at de i større grad absorberer kreftene fra en eventuell kollisjon.

– Derfor får vi andre skader enn det vi tidligere hadde, og særlig gjelder det skader som er påført på grunn av feil bruk av sikringsutstyr, sier han.

Trygg Trafikk er blant dem som frykter ulykkessommer når rekordmange nordmenn skal på bilferie. Statens havarikommisjon håper at det ikke blir tilfellet.

– Hvis vi kan bidra til å redusere skader ved at folk blir bevisste på sikkerhet, inkludert riktig beltebruk, kan det være et godt bidrag, sier avdelingsdirektør Mellum.

– Tenker på det når jeg setter meg i bilen

I Øvre Svatsum husker Bækken ingenting av ulykken, og lite av de syv ukene han tilbrakte på Ullevål.

Når han jobber må han gå med korsett som stiver av hele magen.

SYV UKER: Bjørn Inge Bækken var innlagt på Ullevål sykehus i syv uker etter ulykken. Foto: Arne Sørenes / NRK

Fordi han fjernet meter med tarmer etter ulykken, må han ta tabletter og sprøyter for å få i seg næringsstoffer. Det må han gjøre livet ut.

I fjøset har han flere hjelpemidler som gjør arbeidsdagen enklere.

Bækken kommer aldri til å gjøre den samme feilen med bilbeltet igjen.

– Jeg tenker på det når jeg setter meg i bilen – at jeg får det godt ned på hoftene, at jeg sitter ordentlig i setet, og at jeg ikke har på meg jakke, sier Bækken.