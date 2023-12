Visekongen Ole Paus har gått bort

Ole Paus sovnet stille inn på Drammen sykehus kl. 01.16 natt til tirsdag 12 desember, med noen av de nærmeste rundt seg.

En reise på over 50 år som musiker, revyskuespiller og forfatter er over, Ole ville fylt 77 år i februar. Det skriver managementet i en e-post til NRK.

12. september i år ble det kjent at artisten ble rammet av et hjerneslag.

Sønnen Marcus Paus minnes faren i et innlegg på Facebook:

– Takk for hvert bidige øyeblikk med deg, elskede Pappa.

Familien og Management ber om ro i sorgen.

Folkekjær artist

Med sin særegne stemme, lekende bruk av språket og enkle melodier har Ole Paus blitt omfavnet av et bredt publikum helt siden 70-tallet.



I 1970 debuterte en ung Paus med viseplata Der ute – der inne, og har siden vært en av landets mest folkekjære visesangere.

VISESANGER: Ole Pau har siden 70-tallet vært en av landets mest folkekjære visesangere. Foto: NTB

Hans siste albumutgivelse ble «Så nær, så nær» med gruppa Motorpsycho (2020).

Han rakk også å bidra med en låt på det ferske hyllestalbumet til sin gode venn Anne Grete Preus, «Møtested», som ble lansert 1. desember i år.

I tillegg skulle det etter planen komme en bok som Paus selv kalte en «poetisk selvbiografi» – med tittel «For en mann». Det er foreløpig uvisst om eller når denne boken vil bli utgitt.

Paus har også skrevet bøker, vært programleder på TV og skuespiller.

Lyden av Paus

Gjennom samarbeid med andre har Paus fornyet sitt eget uttrykk og skapt viktige broer mellom sjangrer og kunstuttrykk. Allerede på albumet Garman fra 1972 forente Paus og rockebandet The Pussycats den fornyede norske visetradisjonen med «rockebølga».

Hele karrieren har han samarbeidet med vennen og forfatteren Ketil Bjørnstad. Han har også vært i tospann med Jonas Fjeld under navnet To Rustne Herrer, både på scenen og på album.

SAMARBEID: Ole Paus på scenen med Motorpsycho i Operaen i 2020. Foto: NTB

Med utgivelsene Paus-posten, Nye Paus-posten og Siste Paus-posten midt på 1970-tallet skapte Paus moderne viser der han tok opp dagsaktuelle nyheter og spøkte med de i viseform.

Med satiriske og humoristiske viser og dyrking av sin særegne sangstil nådde han et nytt publikum og skilte seg ut fra de andre gitarspillende visesangerne i sin tid.

En av sangene som for alltid vil være knyttet til Ole Paus er «Mitt lille land».



Den skrev Paus opprinnelig for ja-siden under EU-avstemningen i 1994, men fikk et evig liv da den den i 2011 ble en helt sentral del av sorgprosessen etter terrorangrepene 22. juli 2011.

Det er også Ole Paus som har skrevet en av Sissel Kyrkjebøs mest kjente sanger, «Innerst i sjelen».

Ole Paus var kveldens artist i Lindmo 4. mai 2013. Du trenger javascript for å se video. Ole Paus var kveldens artist i Lindmo 4. mai 2013.

Men selv om han er mest kjent som viseartist, har han en omfattende produksjon i andre sjangrer.

Mest omfattande utenom musikken er karrieren som revyartist og revyforfatter. Revyen Solstreif (1979), der Paus både var forfatter, komponist og skuespiller, ble også skrevet om til TV-serie i 1981. Paus har også skrive en libretto.

«Visekongen»

Ole Paus har mottatt en rekke priser og utmerkelser for sin visesamling.

Allerede i 1976 mottok han sin første Spellemannpris for beste viseplate. I 1998 fikk han juryens hederspris, og i 2013 ble han Årets Spellemann.

Han fikk også Riksmålsforbundets lytterpris i 1999, Alf Prøysens Ærespris i 1991, Diktartavla i 2006 og æresprisen til Frelsesarmeen, Booth-prisen, i 2013.



Paus fikk også Anders Jahrs kulturpris i 2018, sammen med Anne Grete Preus og Kari Bremnes.