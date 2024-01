Bisettelsen startet med en melodi kalt Til Ole arrangert av pianist Ketil Bjørnstad. Dette er en medley av flere av Ole Paus sine sanger.

Prest Sturla Stålsett understreket hvor viktig Paus har vært for mange.

– Han ble det vi med rette kan kalle en nasjonalskald. Men ikke minst var han en kjær far, bror, kjæreste, partner og venn, som har satt dype, gode spor. Hos oss som er samlet her, og hos mange som er samlet for denne bisettelsen på avstand.

– Sang for alle sjeler

Kulturminister Lubna Jaffery (Ap) takket Paus på vegne av regjeringen. Hun beskriver han som en mangfoldig kunstner.

– Han pekte nese til makten, eliten, sparket i alle retninger, bare ikke nedover. Aldri nedover. Tvert imot tok han ofte parti med mennesker som sliter. De som er ensomme, syke eller sliter med rus. Paus sang for alle sjeler.

Kulturminister Lubna Jaffery (Ap) kalte Paus en av de største og kjæreste av vår tid i sin minnetale. Foto: William Jobling / NRK

Jaffery peker også på håpet og troen i musikken hans.

– Det merket vi godt i dagene etter 22. juli. Terroren rammet oss så hardt. Vi var et folk i sjokk, sorg og fortvilelse. Det var vanskelig å finne trøst, men vi fant noe. Vårt lille land ble samlende for oss. Den berører og betyr veldig mye for mange. Den vil bli stående, som mye av Paus sin musikk.

– Et grenseløst ja-menneske

Skrev for russebuss

Paus sin eldste sønn Sole Paus snakket også om hvordan faren stod opp for de svakeste.

– Pappa var ikke redd for å stå alene. Det var da jeg syns stemmen hans ble høyest og det var da jeg elsket ham mest.

Han sier at faren ikke var redd for døden, men heller omfavnet både liv og død.

– Når han nå har forlatt oss, så føler jeg meg helt trygg på at han aldri blir noen engel. Men jeg er helt sikker, pappa, på at du vil være omfavnet av mange av dem.

Ole Paus ble 76 år gammel. Foto: NTB

Yngstedattera Helvig Paus fortalte hvor snill Paus var.

– Du var et grenseløst ja-menneske som ville gjøre hva som helst for de du var glad i, til og med skrive russesang for russebussen min.

Hun sier også at hun er glad for alle sangene faren har laget, og at hun fortsatt kan høre han synge.

– Da kan jeg føle at du er her med meg. Jeg kjenner med hele meg at du er et bedre sted nå, og følger oss med samme kjærlighet du alltid har hatt.

– Beæret

Artist og venn Jonas Fjeld forteller at han er veldig trist. De to samarbeidet i mange tiår.

– Det var fantastisk, jeg skylder ham mye. Han fikk meg blant annet til å synge på norsk. Gud hjelpe meg så mange gode stunder vi har hatt sammen.

En preget Jonas Fjeld på vei inn i bisettelsen. Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

Han sier han har mye å takke Paus for.

– Han var jo en ordkunstner. Skrev en masse helt fantastiske tekster, og bøker også. Jeg er beæret av at han ville tekstsette mine melodier.

Fjeld sang Nedover Elva under bisettelsen, en sang de to skrev sammen for rundt tjue år siden.

– Han lå jo på Drammen sykehus, jeg var ofte oppe hos ham og jeg sang mye for ham der i sykesenga. Den sangen jeg framførte da, da kom tårene hans.

Ole Paus og Jonas Fjeld på Studentersamfunnet i Trondheim i 1983. Foto: Fotogjengen.Samfundet.no

Ole Paus sovnet stille inn på Drammen sykehus natt til 12. desember, med noen av sine nærmeste rundt seg. Han ble 76 år gammel.

I september ble artisten rammet av hjerneslag.

En folkekjær artist

Med sin særegne stemme, lekne språk og enkle melodier har Ole Paus blitt omfavnet av et bredt publikum.



I 1970 debuterte en ung Paus med viseplata Der ute – der inne. Siden har han blitt en av landets mest folkekjære artister.

Paus har også skrevet bøker, vært programleder og skuespiller.

Venner og familie utenfor kirka før bisettelsen. Foto: William Jobling / NRK

Artist Stein Torleif Bjella sang Født på et fjell av Ole Paus under bisettelsen.

– Hva slags spor etterlater han?

– Akkurat nå kjennes det som om det er en hel vegg som er borte. Men det er mange spor han etterlater seg, som går an å tråkke i etter han, sier Bjella.

En rekke kjente navn kom for å ta farvel med Ole Paus. Blant dem er Atle Antonsen, Linn Skåber, Thomas Giertsen og Sivert Høyem. Sissel Kyrkjebø sang en av sine mest kjente sanger Innerst i sjelen, som Ole Paus har skrevet.

– En stor kunstner

Tidligere kulturminister og artist Åse Kleveland var også til stede. På 70-tallet inviterte hun Paus til å lage en låt sammen med henne og Øystein Sunde.

Artist og tidligere politiker Åse Kleveland er til stede. Foto: William Jobling / NRK

– Første dag i studio dukket han opp, og hadde med seg en kjempefin låt. Vi hadde bedt om noe nytt, og det hadde han virkelig gjort. Da ble det en låt som het Stor, slem pike. Kjempemorsom låt.

De neste tre dagene kom Paus i studio med enda tre nye låter.

– Det å se ham, spillegleden og ikke minst den ustoppelige kreativiteten som han satt med, nettopp det at det var så forskjellig. Frekt, alvorlig, morsomt, alt. Alt det poetiske. Han var en stor kunstner.

Paus har en lang artistkarriere bak seg. Han har også skrevet bøker, vært programleder og skuespiller.

Ole Paus har mottatt en rekke priser og utmerkelser for sin visesamling.

Allerede i 1976 mottok han sin første Spellemannpris for beste viseplate. I 1998 fikk han juryens hederspris, og i 2013 ble han Årets Spellemann.