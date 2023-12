Kalte byen for «grøfta til høyre for Hamar et sted» – så fikk han ei gate oppkalt etter seg

Den folkekjære visesangeren og låtskriveren Ole Paus døde natt til tirsdag. Paus ble 76 år gammel.

I Ole Paus' gate i Elverum, tennes lysene for å minnes visesangeren som bodde i byen, eller «grøfta til høyre for Hamar et sted» i nesten tre år av barndommen.

I 2019 fikk Ole Paus ei gate i Elverum oppkalt etter seg.

At kjente personer får gater oppkalt etter seg er ikke uvanlig, men som regel skjer det etter at vedkommende har gått bort.

Men forholdet til byen han bodde noen år i, var ikke alltid godt.

«Ei grøft til høyre for Hamar»

I 1979, 40 år før Ole Paus' gate ble til, skrev han en nidvise til byen.

Visen havnet på norsktoppen i åtte uker, og fikk elverumsingene til å reagere.

Sangen om Elverum - skrevet av Ole Paus Ekspander/minimer faktaboks Midt i mai og mer sne i vente

Meteorologen holder ord

Nå sner det uavbrutt

Den vintern som begynte

På vårparten i fjor

Er ennå langt fra slutt

Kanskje jeg er en dårlig nordmann

Kanskje klager jeg uten grunn

OK jeg gir meg jeg holder ut

Jeg skal tie og holde munn

Tross alt har jeg hatt det verre før

Tross alt har jeg bodd

To år i Elverum Elverum Elverum Elverum

Sneen er dyp og Glomma er grunn

Et rykte vil ha det til

At jorden er rund

Men man trokke på hva som helst

I Elverum Elverum er en grøft til høyre

For Hamar et sted

Det er skog nok her til lands

Skog og gråsvart himmel

Og Gråberg kafé

Og blytung gammeldans

Folk spyr og drikker

Og fela gnikker og noen mumler tjo

Og to og to går ut

Og kommer inn og spytter blod

Og efter en stund går folk igjen

Og fela holder munn

Da er det natt i Elverum Elverum Elverum Elverum

Sneen er dyp og Glomma er grunn

Et rykte vil ha det til

At jorden er rund

Men man trokke på hva som helst

I Elverum Glomma renner glatt og skitten

Som et åpent sår

Tvers gjennom Elverum

Den gir frostskader hver vinter

Og flomskader hver vår

Og har hengemyr på bunn

En skikkelig sjømann må ha vært

På Sydhavet og slått lens

Men Sydhavet er langt herfra

Så jeg strør på Glomma i mens

Og lar øynene følge skummet

Som driver avsted bort fra Elverum Elverum Elverum Elverum

Sneen er dyp og Glomma er grunn

Et rykte vil ha det til

At jorden er rund

Men man trokke på hva som helst

I Elverum Elverum Elverum Elverum

Sneen er dyp og Glomma er grunn

Et rykte vil ha det til

At jorden er rund

Men man trokke på hva som helst

I Elverum Elverum Elverum Elverum

Sneen er dyp og Glomma er grunn

Et rykte vil ha det til

At jorden er rund

Men man trokke på hva som helst

I Elverum

Ifølge Østlendingen skal en tidligere næringssjef i Elverum ha ment at Paus gjorde mer skade for byen enn hva tyskerne gjorde i 1940.

– Vi i Elverum ble både forbausa og forskrekka da sangen kom. Etter hvert forsto vi at det var en nidvise, og han ble forsont med Elverum og elverumsingene, sier Jens Petter Madsbu, andretenor og talsperson for Elverum mannskor.

I januar hadde mannskoret 125-årsjubileum, og inviterte blant annet Ole Paus til å stå på scenen.

– Han var så inkluderende og raus. Han var takknemlig for at han fikk være med oss. Vi følte at det var stort for han, og det var en utrolig raushet å vise til oss, sier Madsbu.

Paus var selv med å forme og sette sitt preg på forestillingen som fylte to kulturhus i januar.

– Vi startet forestillingen med at han sang sin versjon av elverumsangen, så tok vi over og sang den egentlige elverumsangen. Før han begynte å spille nidvisa si, sa han «unnskyld».

– Nå har nidvisen blitt en morsom sak for elverumsinger, ikke et angrep, sier Madsbu.

Skværet opp

I ettertid har Paus omtalt sangen han skrev om Elverum som en kjærlighetsvise.

Under åpningen av Ole Paus' gate i 2019, sa han at han var fryktelig glad i byen.

– Her lærte jeg å ha et følelsesliv. Elverum er meg veldig kjært og nært. Det er mange som gir uttrykk for at de ikke liker meg. De trenger ikke like meg. Jeg liker ikke meg selv heller. Men de som mener at sangen om Elverum er en nidvise, da vet de ingenting om kjærlighet, sa Paus.

Erik Hanstad, tidligere ordfører i Elverum, sier at nidvisen skapte irritasjon og debatt, men at visesangeren fikk skværet opp med elverumsingene.

– Han har betydd mye for oss. Han har vært her mye, og vi har blitt veldig glad i han Ole. Vi er på fornavn med han omtrent halve byen. Vi er utrolig stolte over at han har et forhold til byen vår og at han hadde det i mange år, sier Hanstad.

Han minnes Paus som en genuin og genial tekstforfatter med et stort hjerte.

Ifølge Hanstad var det en ære for Paus å få ei gate oppkalt etter seg.

– Han var veldig stolt og ydmyk over at noen kunne finne på noe sånt. Han syntes det var aldeles strålende. Vi hadde åpning 15. september i 2019, det er en dag vi ikke kommer til å glemme. Han sa selv at dette var noe av det fineste han hadde opplevd som artist.

– Da ble vi stolte, sier den tidligere ordføreren.

Noen måneder etter han stod på scenen i kulturhuset i Elverum, fikk Paus hjerneslag og måtte avlyse høstens konserter.

Natt til tirsdag døde Paus, 76 år gammel.