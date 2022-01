Vind i Europa gir oss likevel ikke billig strøm nå

Den siste uka har Norge hatt blant Europas høyeste strømpriser, ifølge strømbørsene Nordpool og European Power Exchange.

Norge får nesten all strøm fra vannkraft, som koster mellom 5 og 15 øre produsere.

Vi eksporterer kraft gjennom utenlandskablene til blant annet Tyskland og Storbritannia. Når det blåser i landene vi har mellomlandsforbindelser til, kan import av kraft gjennom de samme kablene bidra til at strømprisene her hjemme blir lavere.

Vi har import mye kraft fra vind den siste uka, skriver Teknisk Ukeblad. Men til tross for at det har blåst godt i vindturbinene i Europa den siste uka, så er strømprisene blant de høyeste.

Importen gjør at prisene i Norge kunne vært lavere. Men vannkraftverkene sparer på vannet i kraftmagasinene fordi de tror de kan selge kraften dyrere senere.

Dyrere strøm nå

Statkraft bekrefter at dersom man hadde økt strømproduksjonen fra vann nå, så ville prisene falt.

Peter Warren står bak finanspodcasten Tid er penger, som denne høsten også har vært opptatt av strømprisene og kraftsystemet. Foto: Johan B. Sættem

– Selskapene forsøker å få mest mulig for strømmen sin innenfor det som er ansvarlig. Det er på en måte den funksjonen de har, de har jo ikke i utgangspunktet en sosial funksjon. De har en profittmaksimerende funksjon, forteller finansmannen Peter Warren.

Warren står bak podkasten Tid er penger. Han sier at vannkraftprodusentene gjør akkurat som forventet.

Langsiktig verdi

Arild Tanem, leder for energidisponering i Statkraft, bekrefter påstanden til Warren.

– Vi disponerer vannkreftene for å få høyest verdi over tid. Da er det mest kraft tilgjengelig når det er behov for det, sier Tanem.

Han understreker at de venter langt dyrere kraftpriser i Europa senere i vinter. Grunnen til at de sparer på vannet er både å tjene mer og å redusere risikoen for tomme kraftmagasiner til våren.

Mer vind til tross - strømprisene har forblitt skyhøye. Foto: RITZAU SCANPIX / Reuters

– Hva ville skjedd med prisene hvis dere hadde produsert mer vannkraft nå?

– Prisene ville sannsynligvis falt på kort sikt. Da kunne vi gått over til en situasjon hvor vi hadde eksportert igjen. Men da setter vi oss i en situasjon hvor vi øker risikoen for en situasjon hvor det er lite kraft på vinteren og ekstremt høye priser, sier Tanem.

Vil gjennomgå systemet

Sp-politiker Geir Pollestad, sitter i finanskomiteen på Stortinget. Han vil gå gjennom kraftsystemet for å sikre billigere strøm i åra som kommer.

– Det er ikke sånn det skal være. Billig, nok og grønn strøm skal være fortrinn for industrien og folk i Norge. Her må vi snu alle steiner for hvordan vi kan få et kraftsystem som tjener de norske interessene, sier han.

Geir Pollestad i Senterpartiet vil gjennomgå kraftsystemet. Foto: Terje Pedersen / NTB

Når vinteren har sluppet taket vil at han gå gjennom hva som har ført til kraftkrisa.

– Så må vi se hva vi kan gjøre med kraftsystemet for at vi ikke skal havne i lignende situasjoner igjen, forteller Pollestad.