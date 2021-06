Vil du reise? Nå kan forsikringen dekke røde land

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Utenriksdepartementet fraråder fortsatt reiser til de fleste landene i Europa på grunn av koronapandemien. Disse landene er omtalt som røde, mens noen få land er gule.

Gjennom hele pandemien har de fleste selskapene sagt at reiseforsikringen ikke dekker reiser til røde land. Men den siste uken har forsikringsselskapene endret vilkårene for reiseklare nordmenn.

– Nå blir alle land i EU og Schengen gule når det gjelder reiseforsikring. Dette betyr ikke at vi anbefaler å reise til land som er røde, men om du ønsker å bestille en reise til sommeren, så har du forsikring, sier kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg.

If/Europeiske Reiseforsikring er et annet selskap som også har gjort denne endringen.

GULE/RØDE LAND: Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land, med unntak av noen land/områder. \Gule områder har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning. Foto: FHI

Gjelder om du får korona

Dette skjer til tross for UDs reiseråd. Tidligere var det de disse reiserådene som avgjorde om forsikringen dekket reisen eller ikke.

– Hvorfor denne endringen nå?

– Smittesituasjonen i Europa går i riktig retning, ordningen med vaksinepass er på vei, og vi kan la det være oppe til folk om de ønsker å reise, svarer Irgens.

Reiseforsikringen gjelder også utgifter om du blir koronasyk i EU/Schengen, men det gjelder ikke karantenebestemmelser, som for eksempel utgifter til karantenehotell.

Det gjelder heller ikke om land stenger grensene, eller om regioner i utlandet stenger for innreise (se fakta).

Dette er de nye forsikringsvilkårene Ekspandér faktaboks Reglene i denne faktaen er hentet fra If og Tryg. Gjensidige har ikke endret reglene. Gyldig reiseforsikring i EU, Schengen og Storbritannia: Reiseforsikringen gjelder både gule og røde land på UDs oversikt.

Forsikringen er gyldig for både vaksinerte og ikke-vaksinerte, også om du skulle bli smittet av korona på reisen.

Forsikringen dekker skader som normalt, også utgifter du kan få om du blir koronasyk. MEN: Den dekker ikke: Innreisenekt eller karanteneplikt ved innreise som følge av utenlandske myndigheters retningslinjer.

Innreisekarantene når du ankommer Norge.

Avbestilling på grunn av frykt for å reise, for eksempel dersom et land går fra å være gult til rødt. PS! I resten av verden er det reiseråd fra Utenriksdepartementet (UD) som avgjør om forsikringen er gyldig.

Dekker ikke frykt

I og med at landene (EU/Schengen/Storbritannia) forsikringsmessig betraktes som gule hos blant annet Tryg, betyr det at du ikke får igjen på forsikringen om du i dag bestiller til et gult land som senere blir rødt.

ENDRER REGLER: Kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg, som er ett av selskapene som har endret vilkårene. Foto: Tryg Forsikring

– Vi dekker ikke en eventuell frykt for å reise, sier Irgens.

Rådet er fortsatt at man sørger for at reisen kan avbestilles og bookes om.

Det er også viktig å minne folk på at helsevesenet i utlandet kan være overbelastet på grunn av korona. Vi anbefaler ikke folk å reise til røde land, selv om forsikringen er dekket, sier Irgens.

Har ulike regler

Gjensidige har ikke endret reglene. Det betyr i hovedsak at reiseforsikringen ikke dekker koronasaker og avbestilling til røde land.

– Dette betyr at vi dekker skader med unntak av skader knyttet til korona, sier kommunikasjonssjef Christian Haraldsen i Gjensidige.

Men blir du koronasyk i et rødt land eller et hotell stenger eller at du må ha ekstra hotelldøgn, dekkes det ikke hos Gjensidige.

Om du har bestilt ferie til et gult land som senere blir rødt, får du derimot dekket avbestilling hos Gjensidige, som du ikke får hos andre.

– Vi synes det er i tidligste laget å bestille nå, og anbefaler folk å ha litt mer is i mage, sier Haraldsen.

ÅPNER OPP: Plaka-stranden på Naxos fotografert 14. mai. Hellas har nå åpnet for turister. Foto: Thanassis Stavrakis / AP

Mæland advarer

Denne uken ble det åpnet for at du kan ha karantene hjemme i stedet for karantenehotell dersom du kommer fra et rødt land.

– Det er for å være sikker på at vi ikke får økt importsmitte, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland til NRK.

– Så denne hjemmekarantene-ordningen vil fortsette?

– Ja, det er noe vi fortløpende vurderer. Dette er det helsemyndighetene våre som vurderer, men akkurat nå så gjelder hjemmekarantene-regler, svarer hun.

– Flere forsikringsselskaper endrer reglene slik at de nå betrakter EU-land som gule. Er du redd for at flere vil reise?

– Vi anbefaler ingen, heller ikke vaksinerte, å foreta unødvendige utenlandsreiser akkurat nå. Men vi tror at reiseaktiviteten kommer til å øke, og at det kan føre til en del kø når alle skal kontrolleres. Forsikringsbransjen må selv avgjøre hvilke regler som gjelder, sier Mæland.

PS! Reglene mellom de ulike forsikringsselskapene varierer. Sjekk ditt selskap for å være sikker på hva forsikringen dekker.