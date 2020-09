Forsikringsforvirring når land endrer farger

I mars kom UDs første reiseråd som frarådet reiser til alle land som ikke var strengt nødvendig. Det utløste en storm av avbestillinger av reiser. Land fikk etterhvert grønne og røde fargekoder.

I august ble fargene endret til gule og røde fargekoder for å understreke at alle ikke-nødvendige utenlandsreiser frarådes fra Utenriksdepartementet.

Det utløser mange spørsmål fra folk om hva de har krav på og hva de bør gjøre med høstferien som nærmer seg med stormskritt. Mange må igjen avlyse reiser på grunn av koronapandemien som pågår.

Folk er usikre på hva de har krav på bekrefter de store forsikringsselskapene til NRK.

Mesteparten av verden rød

Ut fra kartet til Folkehelseinstituttet er de fleste land i verden røde nå, med noen få gule unntak i Europa. Men det er stadige endringer – land kan endre seg fra gult til rødt, og andre fra rødt til gult ut fra smittesituasjonen.

Det gjør det vanskelig for folk å orientere seg, opplyser forsikringsselskapene. Men som en hovedregel ser det ut som at alle forsikringsselskapene dekker avbestilling til røde land, men ikke til gule land.

Utenriksdepartementets reiseråd står til 1. oktober for øyeblikket. Og 1. oktober er midt i første uken av høstferien.

Samtidig er det mange forskjellige regler og vilkår hos forsikringsselskapene å holde orden på. Det skaper forvirring.

Må avklare hva du får igjen fra andre først

Forsikringsselskapene NRK har vært i kontakt med svarer at det er viktig at kunder ber om refusjon fra reisearrangør, flyselskap, hotell eller leiebilfirma, før de henvender seg med forsikringskrav til forsikringsselskapet.

– Vi kan ikke behandle saken før det er avklart hvor mye kunden får igjen fra flyselskap eller reisearrangør. Det er kun det kundene eventuelt ikke får dekket hos dem, de kan søke å få dekket av oss, sier Georg Richvoldsen kommunikasjonssjef i Codan forsikring.

Dette er en linje alle forsikringsselskapene vi har vært i kontakt med slutter seg til.

Stor usikkerhet hos folk

Forsikringsselskapene merker nå på nytt stor pågang fra kunder. Både fra dem som bestilte for lenge siden, og de som har bestilt mens ett land var gult eller grønt og plutselig er rødt.

- Vi dekker for øyeblikket ikke reiser etter 26 sep. men fristen vil bli forskjøvet ut fra reiseråd fra UD, sier Nielsen. Foto: Pressefoto

– Vi får mange henvendelser om er at det er veldig uklart for kunder hva forskjellen faktisk er på hva som er grønne, gule og røde land. Så det er en liten forvirring der ute rundt disse fargekoden, sier Therese Nielsen skadeforebygger i Fremtind.

Hva dekkes?

Fremtind: De oppdaterer dato hver 14. dag ut fra hvilke land som er gule og røde for Norge. Reiseforsikring er ikke gyldig i rødt land. De dekker for øyeblikket reiser kun fram til 26. september. Men kommer med en oppdatering igjen når nye reiseråd fra UD kommer.

Europeiske Reiseforsikring: Dersom ett land er rødt 14 dager eller mindre før avreise og man avbestiller, så dekker Europeiske det flyselskap og reiseselskap ikke dekker. Bestilling og første innbetaling må ha blitt gjort så lenge landet var grønt eller gult. Reiseforsikringen er gyldig i gule land, men ikke i røde. Avbestilling dekkes ikke for gule land.

Codan forsikring: Dekker avbestilling på reiser bestilt før 12. mars, til et land som på avreisetidspunkt er rødt. Dekker også utenlandsreiser bestilt 15. juli eller senere til et gult reisemål som blir endret til rødt på avreisetidspunktet. Ber kunder som skal reise etter 1. oktober om å vente med å ta kontakt til uken før den planlagte reisen.

Tryg forsikring: Fraråder alle reiser ut av Norge som ikke er absolutt nødvendig. Dersom landet var grønt eller gult ved bestilling, og er rødt på avreisedato, vil man få dekket avbestilling over reiseforsikring. Reiseforsikringen gjelder som vanlig til alle gule land. Men ikke i land som er røde på avreisedagen.

Storebrand: For røde land dekkes avbestilling, men reiseforsikring gjelder ikke i røde land. Reiseforsikring vil gjelde for reiser til gule land. Der får man ikke dekket avbestilling. Den gjelder ikke for reiser til land som er røde ved bestillingstidspunkt eller ved avreise. Men vil fortsatt gjelde om landet blir rødt mens du er på reisen. Dekker ikke tidligere hjemreise enn planlagt fordi landet blir rødt.

Frende forsikring:dekker avbestilling av reiser til røde land, dersom landet var gult eller grønt da reisen ble bestilt. Dekning for avbestilling av reiser etter 1. oktober, her avventer de nytt reiseråd. Reiseforsikringen gjelder for reiser til både gule og røde land, også etter 1. oktober.

Gjensidige forsikring: Anbefaler ingen å bestille reise nå. Fra 15. juli dekkes avbestilling hvis du bestilte en utenlandsreise før 14. mars. til et område som på avreisetidspunktet har reiseråd fra UD. Eller om du har bestilt en reise når ett land var gult, men blir rødt. Reiseforsikring gjelder til alt som ikke kan knyttes til covid-19 i både gule og røde land om du velger å trosse reiserådene fra UD. Anbefaler likevel ingen å reise.

Forbrukerrådet ønsker mer like vilkår

Hos Forbrukerrådet behandler de ikke klagesaker som gjelder reiser. Men siden 12. mars har de fått inn om lag 4000 henvendelser om koronarelaterte spørsmål, og pågangen har vært økende fordi det har vært vanskelig å komme fram til både reiseselskaper og forsikringsselskaper i korona tiden.

Det som er klart er at reiseforsikring dekker det du ikke har krav på av andre. Men de peker på at den store pågangen til dem viser at folk ikke har helt forstått hva som er deres rettigheter, og hvem de har krav på pengene sine fra.

– Det er klart at med så varierte forsikringsvilkår i en periode der det hele tiden er endring. Så skulle vi ønsket oss at forsikringsselskapene har likere vilkår, sier Pia C. Høst, leder av Forbrukerdialog.