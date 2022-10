– Jeg vil be Borgarting lagmannsrett frifinne Viggo Kristiansen.

Det sa riksadvokat Jørn Sigurd Maurud tidligere i dag.

Etter en rekke behandlinger hos Gjenopptakelseskommisjonen og 18 måneder med ny etterforskning, var ikke Maurud i tvil:

– Jeg vil derfor, på vegne av påtalemyndigheten, på det sterkeste beklage den urett som er begått.

Nå venter en siste runde i det norske rettssystemet for Viggo Kristiansen.

Så godt som frikjent

Det er opp til Borgarting lagmannsrett å avsi endelig dom i saken, men Kristiansen er, etter riksadvokatens pressekonferanse, så godt som frikjent.

Det er opp til dommeren om saken skal avgjøres i et rettsmøte eller i en såkalt kontorforretning, der alt skjer skriftlig.

– Det er noe forberedende dommer vil drøfte med partene så snart saken er kommet inn, sier fungerende førstelagmann Eirik Akerlie i Borgarting til NRK.

Han understreker at lovens hovedregel er at det skal avholdes et rettsmøte.

Dette er Baneheia-saken Ekspandér faktaboks * Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. De ble funnet to dager senere. * Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble dømt til henholdsvis 21 års forvaring (10 års minstetid) og 19 års fengsel for voldtekt og drap på de to jentene. * Andersen tilsto - Kristiansen har hele tiden hevdet at han er uskyldig * Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker fikk saken på sitt bord for sjuende gang sommeren 2017. * I februar 2021 bestemte kommisjonen at Viggo Kristiansen får ny prøving av straffesaken.

Arvid Sjødin, advokat for Kristiansen, sier hans klient vil møte opp ved et eventuelt møte.

– Det er for å få et ordentlig punktum for denne saken. Han vil avslutte det skikkelig, sier Sjødin til NRK.

Han tror ikke Kristiansen vil bruke rettsmøtet som en arena for å uttale seg, men at han likevel vil være til stede i retten.

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Drapene i Baneheia: Feilaktig dømt i 21 år?».

Bistandsadvokat: – Naturlig med rettsmøte

Bistandsadvokaten til Lena og Stine Sofies foreldre, Audun Beckstrøm, sier til NRK det er naturlig at saken ender i et rettsmøte.

– Jeg har ikke diskutert dette med foreldrene per nå, men jeg vil tenke at det er naturlig med et rettsmøte – at man i denne svært alvorlige saken ikke ender med en ren papirøvelse i retten.

Når NRK snakker med riksadvokat Maurud fredag kveld, sier også han det virker naturlig at lagmannsretten går for et rettsmøte.

Særlig fordi Kristiansen fortsatt skal dømmes for et annet overgrep mot en ung jente, som han har innrømmet.

Det dreier seg om flere grove overgrep mot ei jente i sjuårsalderen i perioden 1994 til 1996, samt overgrep mot en ung gutt.

Han ble frikjent for overgrepet mot gutten, siden han var under den strafferettslige minstealder da det skjedde. Han ble likevel dømt til å betale erstatning til gutten.

– Her må det utmåles en ny straff for de overgrepene han har innrømmet og er dømt for. Den straffen er utsonet for lengst, sier Maurud.

Lite trolig med skriftlig behandling

Advokat Erik Keiserud tror kontorforretning er lite sannsynlig:

– Jeg vil bli overrasket om slutten på denne saken kun markeres i form av skriftlig behandling.

Han er tidligere leder for Advokatforeningen og har bred erfaring innen strafferett.

– Riksadvokaten synes vel det er så åpenbart hva som blir resultatet her, at han anser et rettsmøte et som unødvendig, tror Keiserud.

Førstelagmann Akerlie er enig med Keiserud.

– Med mindre noen klarer å se at det er anledning for et unntak, så vil et rettsmøte måtte være fremgangsmåten, sier han.