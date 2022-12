Uttalelsen kommer på en pressekonferanse etter torsdagens rettsmøte, der Viggo Kristiansen ble frikjent.

– Overgrepet ble gjort av de han skulle stole mest på: Staten, seier Gulstad.

Forsvareren sier det er vanskelig å ikke tenke på at flere etterforskningsskritt som danner grunnlaget for frifinnelsen har vært etterspurt og påpekt siden 2010.

– Det er på dager som dette vi skal være veldig glade for at vi ikke har dødsstraff i Norge. Da hadde vi ikke kunnet bevitne dette. Det hadde vært en sorgens dag.

– Stable på bena et liv som jeg har fått utsatt

Kristiansen er ikke selv på pressekonferansen. Gulstad sier at han har et sterkt behov for avstand til pressen.

I stedet leser han opp et innlegg på vegne av Viggo Kristiansen:

– 19. mai 2000 ble to uskyldige barn frarøvet livet. Deres etterlatte har siden måttet leve med en sorg og en smerte som er mye verre enn den krenkelsen og påkjenning det har vært for meg å sone 21 år i fengsel for en forbrytelse jeg ikke begikk. Selv med den smerte og avmakt jeg har levd med siden pågripelsen og senere domfellelse, så klarer jeg å se hvor opprivende det må ha vært for de etterlatte å bli fortalt at den ene av de to dømte gjerningsmennene likevel ikke var skyldig.

Samtidig ber Kristiansen om forståelse for at han ikke kunne leve med en feilaktig dom.

– Alt som har blitt etterforsket siden gjenåpningen av saken har vist det jeg hele tiden har hevdet: Jeg hadde ingenting med ugjerningen i Baneheia å gjøre.

Viggo Kristiansen ble løslatt fra Ila fengsel i juni 2021. Da hadde han sittet 21 år i forvaring. Foto: Heiko Junge / NTB

– Jeg har lidd hvert sekund, hvert minutt, hver time, hver dag, hver uke, hver måned, hvert år i 21 år som følge av feilvurderinger av politiet, påtalemyndigheter, domstol og gjenåpningskommisjonen.

Kristiansen skriver i innlegget at det i stor grad er innsats fra privatpersoner og engasjerte advokater som førte til gjenåpning av saken.

– Jeg er dem alle evig takknemlig.

Avslutningsvis ber Kristiansen i innlegget om ro:

– Nå er jeg lettet. Nå ber jeg om fred og ro i forsøket på å stable på bena et liv som jeg har fått utsatt i 22 år. I dag starter resten av livet mitt.

Forventer beklagelse

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl skal torsdag gi en uttalelse og informere om regjeringens videre oppfølging. Det er varslet et pressekonferanse klokken 19.00.

Gulstad sier at de nå venter på en beklagelse fra justisminister Emilie Enger Mehl.

Videre sier han at de forventer en grundig gransking, der en også må se på andre straffesaker.

Forsvarer Bjørn Andre Gulstad under pressekonferansen etter rettsmøtet. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Endelig avgjørelse

Frifinnelsen av Viggo Kristiansen er nå rettskraftig.

– Jeg godtar dommen, sa Viggo Kristiansen kort og så bort på familien da dommeren hadde lest opp avgjørelsen i Borgarting lagmannsrett.

Ettersom Riksadvokaten i oktober ba om frifinnelse, var det ingen hemmelighet hva dommer Tonje Vang kom til å konkludere med.

– Granskingen må vurdere hvor i prosessen det har sviktet, og hvor feilen har skjedd. For Kristiansen er situasjonen uansett at han er frikjent for de alvorlige handlingene han ble dømt for i år 2000, sa dommeren.

Da Kristiansen ble dømt i Baneheia-saken, ble han også dømt for to andre forhold som han har erkjent. For disse sakene ble Kristiansen dømt til fengsel i ti måneder. Kristiansen skal ikke sone for dette, siden han allerede har sonet i 21 år.

Men det får betydning for erstatningssaken. Kristiansens forsvarere har tidligere antydet et erstatningskrav på over 30 millioner kroner.