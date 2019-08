Han besøkte Al-Noor Islamic Centre i forrige uke for å vise støtte etter skyteangrepet mot moskeen den 10. august.

Mange bet seg merke i pressebildene som viste at en ung kvinne ikke tok kronprinsens utstrakte hånd. I stedet hilste hun med hånden til hjertet og nikket til kronprinsen. De to andre kvinnene hilste ham på lignende måte.

Visste ikke

Waheed Ahmed, informasjonsansvarlig i Al-Noor moskeen, sier til NRK at de ikke var klar over at kvinnene ikke ønsket å håndhilse på kronprinsen.

– Vi ønsket ikke at kronprinsen skulle havne i den situasjonen, men vi visste ikke at de tre kvinnene ikke ville håndhilse. Vi beklager derfor til kronprinsen at dette skjedde, sier Ahmed til NRK.

Her hilser kronprinsen på én av de tre kvinnene med hånden til hjertet. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Han sier at ledelsen i moskeen var i et møte med staben på slottet dagen før besøket, og da gikk de igjennom mulige scenarioer.

– Håndhilsing var ikke i tankene, og ble derfor ikke et tema som ble tatt opp. Hadde vi visst på forhånd at kvinnene ikke ville håndhilse, hadde vi informert kronprinsen om det, men det var helt ukjent for oss at de ikke ville det, sier han til NRK.

Kvinnen som ikke tok kronprins Haakons utstrakte hånd på pressebildene er Zeliha Acar (27).

– Forstår du at folk reagerer på at du ikke ville håndhilse på kronprinsen?

– Ja, det forstår jeg, spesielt siden det ikke dreier seg om hvem som helst, men selveste kronprinsen.

Hun står fast ved avgjørelsen.

– Jeg må forholde meg til det jeg føler er rett. Dette er en verdi jeg har hatt lenge, om jeg hadde håndhilst på kronprinsen der, så hadde jeg gitt fra meg en av verdiene jeg holder fast i, sier Zeliha Acar til NRK.

Hun ønsker ikke å kommentere at moskeen beklager situasjonen som oppstod. I etterkant av det kongelige besøket, er det flere som har reagert på at kronprinsens forsøk på håndhilsning ikke ble besvart.

– Respektløst

Vebjørn Selbekk, ansvarlig redaktør i Dagen, syntes det var respektløst å ikke håndhilse på kronprinsen. Foto: Jon Bolstad / NRK

En av dem som har reagert, er ansvarlig redaktør i den kristne avisen Dagen, Vebjørn Selbekk. I et innlegg på Twitter kritiserer han kvinnene.

– Jeg mener det er respektløst når kronprins Haakon blir stående med hånden ut i løse luften fordi en kvinne nekter å håndhilse på ham fordi han er mann. Såpass aktelse bør man kunne vise vår kommende konge og statsoverhode, skriver Selbekk.

I etterkant av hendelsen har Acar fått mange henvendelser fra folk som har lest innlegget på Resett og twittermeldingen til Selbekk.

– Det har vært veldig tungt, fordi det har vært så mange delinger av saken. Men jeg har jo også ytringsfrihet, det vil si at jeg kan hilse på min egen måte. Jeg respekterer jo personen som står foran meg, men jeg hilser på min måte, sier hun til NRK.

Styremedlem i Islamsk Råd

27-åringen er styremedlem i Islamsk Råd Norge. Det er en interesseorganisasjon for islamske trossamfunn og organisasjoner i Norge. Zeliha Acar har tidligere tatt til orde for å fjerne påbudet om synlige ører på pass. Hun sier at standpunktet om å ikke håndhilse på menn, er et personlig valg.

– Resten av Islamsk Råd Norge håndhilser. Det er bare jeg som ikke gjør det, men hvis jeg håndhilser så er det bare på far, mann, sønn og bror, sier hun til NRK.

– Jeg vurderer ikke folk ut ifra hvem de er. Jeg respekterer alle. Status har ingen verdi for meg, alle er mennesker som skal behandles likt, sier Zeliha Acar til NRK.

Slottet: – Varmt møte

NRK har bedt kongehuset kommentere debatten som har oppstått i etterkant av moskébesøket. Mandag kveld mottok NRK dette skriftlige svaret:

– Kronprinsen opplevde besøket til al-Noor moskeen etter terrorangrepet som sterkt, og at møtet med alle deltakerne var varmt og respektfullt. Sammen med representantene fra Islamsk Råd Norge og al-Noor moskeen snakket de om hvordan vi sammen kan bygge et samfunn der alle kan føle seg trygge og frie, skriver kongehuset i en SMS til NRK mandag ettermiddag.

Debatten om nei til håndhilsning av religiøse grunner har vært et tema i media tidligere. I 2018 fikk ikke en muslimsk vikar ved en barneskole i Oslo forlenget sitt vikariat fordi han ikke ville håndhilse på kvinner.

NRK har også tidligere omtalt at en muslimsk mann fikk jobbintervjuet sitt med Posten avlyst fordi han ikke ville håndhilse på kvinner.

Kort tid før jobbintervjuet sendte han en SMS til den kvinnelige sjefen og opplyste om at han kun hilser på kvinner med ord og ikke håndtrykk.

Da fikk han en SMS tilbake om at jobbintervjuet var avlyst.