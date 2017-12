Ventet full storm på Vestlandet: – Usikra trampoliner kan bli stygt

– Det er varslet opptil full storm i Hordaland og Rogaland, med veldig sterke vindkast, sier statsmeteorolog Kristen Gislefoss.

– SIKRE LØSE GJENSTANDER: – Med så mye vind kan en løs trampoline gjøre stygg skade både på to-, firbente og materielt, sier statsmeteorolog Kristen Gislefoss. Foto: Marit Kolberg / NRK

Vindkastene kan bli opptil 35–40 meter per sekund, noe som kan sammenliknes med styrken i en orkan.

– Det er veldig ofte vinden som fører til skader, sier statsmeteorologen.

Han oppfordrer folk i vindutsatte områder om å sikre takstein, fortøyde båter og andre løse gjenstander, så de ikke flyr av sted før stormen inntar Vestlandet torsdag ettermiddag.

– Med så mye vind kan en løs trampoline gjøre stygg skade både på to-, firbente og materielt, sier statsmeteorologen.

Jordras tok hus

Mye regn de siste dagene har utløst flere jordras i Hordaland og Sogn og Fjordane, ifølge jordskredvarslinga til Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE.

Torsdag omkom ei kvinne etter at et hus ble truffet av et jordras på Votlo på Osterøy.

Ifølge værprognosene skal regnet gi seg torsdag ettermiddag, og temperaturen falle. Dermed vil noe av nedbøren dale ned som snø.

Se hvordan helgeværet blir, ifølge statsmeteorolog Kristen Gislefoss.

Ifølge hydrolog Hege Hisdal ved NVE er kulda gode nyheter:

– For jordras-, snøskred- og flomfaren er det positive nyheter. Når man får mindre vann, og det vannet som kommer vil etter hvert gå over til snø, vil vannføringen gå ned og det blir mindre fare for jord- og flomskred, sier Hisdal.

Fokus flyttes fra jordras til snøskred

Samtidig kan den kraftige vinden øke snøskredfaren. Ifølge NVE er farenivået for snøskred inn mot helga på oransje, som betyr betydelig fare.

SNØSKREDFARE: – Det er snøskredfare man først og fremst må forholde seg på grunn av stormen, sier hydrolog Hege Hisdal i NVE. Foto: Stig Storheil / NVE

– Vinden tilfører en del varmluft over snøpakka, som gjør at man får en del snøsmelting. Derfor er vil fortsatt være ganske stor sørpeskredfare, sier Hisdal.

Sørpeskredfaren vil imidlertid bli mindre utover natta og helga, etter hvert som det blir kjøligere.

– Når det gjelder snøskred, betyr kombinasjonen av vind og nysnø at det er betydelig fare for snøskred, både på Vestlandet, Nordland og Troms.

Hydrologen anbefaler folk å gå inn på NVEs nettsider, på varslingssida varsom.no for å lese hvordan man bør håndtere varslene.

– Og så er det viktig at man vurderer terrenget nøye hvis man skal ut på skitur, sier Hisdal.